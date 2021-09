“Si el gobierno se radicaliza, se rompe”, aseguró Emilio Monzó

Emilio Monzó aseguró en el programa La Brújula TV que la interna entre la UCR y el PRO sirvió para ampliar el espacio político opositor, una demanda que existía desde hace mucho tiempo y que contribuyó a la derrota del oficialismo en las PASO de este domingo.

El analista político, que llegó a la ciudad para celebrar la buena elección de Lorenzo Natali en la Sexta Sección, agregó que si la reacción del gobierno es ir hacia la radicalización, terminará por romperse internamente.

Además, en una conferencia de prensa efectuada esta mañana, dijo que quiere ser Gobernador.

“Si bien no fue el objetivo, lo que hizo las PASO entre (Facundo) Manes y (Diego) Santilli fue la ampliación del espacio que se venía solicitando desde hace tiempo. La tercer vía tan anunciada, se la comió Manes y la puso adentro del espacio de Juntos. La cantidad de votos en Bahía tiene que ver con que Manes le dio al espacio una amplitud que no se dio en 2019 y no solo pasó acá sino en casi todas las provincias. La amplitud vino forzada, pero vino, y vino para quedarse”, aseguró ayer en el programa que emite por el canal local BVC.

De cara al futuro, Monzó advirtió que ahora “hay que sostener la diversidad con un mismo objetivo, la inteligencia está en no homogeneizar el espacio, si lo volvemos a pintar de amarillo, este resultado puede ser transitorio y en 2023 puede no repetirse”.

El analista afirmó que el gobierno de Alberto Fernández “va a tener que cambiar su horizonte y muchas cosas más si quiere revertir esta situación. Esto fue un golpe muy grande a la gestión de Alberto”. Además, señaló que el gobierno debe a acercase a dialogar con la oposición, pues “si se radicaliza, se rompe. Está obligado a ir hacia el centro y negociar los próximos dos años”.

Pensando ya en las elecciones presidenciales de 2023 Monzó avizora una oportunidad para Juntos y afirma que en esta oportunidad la alianza debe funcionar electoralmente y como gobierno. Agregó que es el momento de avanzar hacia reformas estructurales en el país, desde el primer momento y no de forma gradual como se hizo en la gestión de Mauricio Macri.

“El problema fue una decisión de hacer un gobierno con gradualismo, debimos haber hecho las reformas estructurales en los primeros 100 y no aprovechamos la oportunidad. El gradualismo lo que hizo fue consumir el crédito que te había dado la sociedad y cuando fuiste por las reformas estructurales ya era tarde”, afirmó.

Por otra parte, para 2023, Juntos puede “generar una buena alternativa que tiene que tener más de volumen político que de mesías” y que tras las PASO “algún control de vanidad tenemos que tener”.