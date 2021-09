El Núcleo, la historia del teatro que resistió al Covid y vuelve con todo

El respiro que aporta la pandemia con el marcado descenso en la cantidad de contagios brinda la posibilidad a que la presencialidad vuelva a ser una realidad en distintas disciplinas que se encontraban tipificadas en una virtualidad estricta para evitar la propagación de contagios y la situación sanitaria.

El Núcleo Teatro evitó quedar en el camino luego de varios meses cerrado y, en dialogo con LA BRÚJULA 24, Paola Fernández mostró su entusiasmo para lo que viene: “Nuestra sala está ubicada en Las Heras 84 y hace unos días cumplimos seis años desde su creación”, mencionó Paola Fernández, dueña del espacio que hace un invalorable aporte a la cultura.

En su charla con el periodista Germán Sasso, Fernández ponderó que “casualmente hoy retomamos el taller de teatro para adultos y hace un mes regresó Bajo Terapia, una obra estrenada en 2018, la cual estamos presentando todos los viernes”.

“Estamos felices de volver a trabajar y ahora estamos pagando las deudas que dejó la pandemia. El Estado me dijo el año pasado que me iba a dar un subsidio, incluso lo publicó oficialmente, pero luego me lo negaron”, resaltó, en otro segmento de la entrevista radial.

En esa misma dirección, refirió: “Igual prefiero hacer las cosas solas para tener esa libertad. Estamos abiertos a los artistas, a la comunidad local, vienen actores y directores nacionales a dar seminarios. Pude conocer incluso gente muy importante de Nueva York que ha dado charlas acá”.

“Somos una actividad totalmente segura, el teatro hace bien y ayuda, porque cuando se produjo el aislamiento más fuerte de la pandemia, las obras en línea se convirtieron en una gran opción”, cerró aclarando que el aforo con el cual funcionan es del 70%.