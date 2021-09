Seguirá preso el pistolero del barrio Universitario

Gastón María Frers, el hombre que está detenido por balear a su yerno en el Barrio Universitario, esperará detenido el debate oral donde se resolverá su situación procesal en este caso que generó conmoción en esta ciudad.

Se trata del hombre de 44 años que el 23 de junio pasado le disparó cuatro tiros a Federico Ignacio Carreño, quien fuera pareja de su hija Aldana.

Laura Bentivegna, abogada de Frers, en diálogo con LA BRÚJULA 24, confirmó esta situación de su asistido.

“La Cámara confirmó la resolución de primera instancia. Estamos viendo la posibilidad de recurrir esa resolución o no. Está aún en trámite el pedido de arresto domiciliario de Frers. Faltan algunos informes sociales. Considero que no hay peligrosidad para la causa ni de que evada el accionar de la justicia que Frers pase el tiempo que tenga que transcurrir hasta el juicio con arresto domiciliario”, expresó Bentivegna.

Ante el fiscal Jorge Viego, el agresor reconoció que ese día puso un grabador en la mochila de su hija y escuchó cuando era abusada. A partir de esa situación el autor de los disparos intentó justificar su posterior proceder.

Aldana, la hija de Frers, le dijo a LA BRÚJULA 24 durante una entrevista que su papá la “salvó”.

“Es injusto que mi padre esté detenido por salvarme de otra violación. Ese día me estaba por ir a trabajar, mi papá se enteró de todo y me puso un grabador en la mochila porque se ve que tenía dudas, sospechas de que yo la estaba pasando mal en esa relación, de que había violencia. De hecho hay mensajes que salen en los medios en los que mi pareja me amenaza, me insulta, me dice que voy a formar parte de las estadísticas”, dijo la joven de 23 años.

“Mi papá me pone el grabador y ese día yo escucho que mi pareja llega, pone el freno de mano y hace un ruido característico, por eso me doy cuenta de que era él. Mi mamá me pide que haga la denuncia, discutimos, y veo que mi papá sale disparado para afuera y ahí es cuando escucho las detonaciones. Cuando salgo a mi papá no lo reconozco, le empiezo a gritar y no me escucha, no me ve, no se da cuenta. Y ahí es donde pasa todo lo que se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad”, agregó en la charla con el periodista Germán Sasso.