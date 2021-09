Entrenó con Racing la nena a la que la impiden ser fichada como futbolista

Emma Rodríguez tiene 12 años y sueña con jugar fútbol, pero en la Liga Regional de Coronel Suarez le impiden ser fichada porque aseguran que AFA no incluye en sus reglamentos el futbol mixto. Mientras su padres esperan a que se resuelva la denuncia que hicieron en INADI, la nena disfrutó de un entrenamiento con Racing, invitada por la futbolista Rocío Bueno.

“Bueno gestionó una invitación para que Emma compartiera un día con el plantel de Racing en el Predio Tita. La sonrisa de Emma deja en ridículo los prejuicios. Y verla con un balón en los pies derriba cualquier argumento anacrónico”, dijo Racing en su sitio web donde reseñaron la vista.

“El fútbol para mí es todo. Es lo que más me gusta. Juego de delantera y me gusta dar asistencias. Mi sueño es jugar en un club grande de Buenos Aires”, se entusiasma Emma y Rocío comparte la alegría… “Estoy muy contenta de haberme encontrado con ella y para compartir nuestras historias, que son bastantes parecidas. Cuando supe lo que pasaba me contacté con Emma para aportar mi granito de arena y de esa manera ayudar a su causa y en todo lo que necesita. Quién dice que en unos años no sea jugadora de Racing”.

Bueno padeció lo que a Emma le toca vivir ahora cuando, a la misma edad y también en el mismo ámbito de Coronel Suárez, le negaron su lugar como futbolista de un equipo de Mechita, en la proximidad de la ciudad de Bragado.

“Estamos súper agradecidas con Racing y con la invitación que nos hizo Rocío. Ella me mandó un mensaje cuando supo de la situación de Emma y justo estábamos en Buenos Aires, así que no dudamos en venir. Donde hay buena onda y apoyo, vamos. Ella es hincha de River, pero acá no se trata de colores”, dijo Soraya Ciacchia García, la mamá de Emma.