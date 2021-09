La historia del bahiense que cautiva a la audiencia de La Voz Perú

Un bahiense (de villa Rosas) tiene cautivada a la audiencia peruana del programa La Voz Senior. Se trata de Luis Ángel Reddel de 64 años, quien está en Lima en una misión religiosa y tras una serie de eventos inesperados terminó ganándose un lugar en la televisión inca.

Reddel llegó con su esposa a Lima a pedido de un pastor evangélico amigo quien le pidió encargarse de una iglesia en la capital peruana. Arribó poco antes de que empezara la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus y dos meses después se quedó sin el sustento que le enviaban desde Argentina.

“A las tres semanas de la pandemia me agarró el coronavirus y no teníamos plata para comer y le dije a mi esposa Sara para salir a vender café molido y golosinas”, contó en el programa Nunca es Tarde.

Relató que escribió un cartel resumiendo su situación y donde decía que era argentino y le empezaron a llover ayudas: “Me trajeron víveres, dinero. Me hicieron llorar del amor que tiene el peruano. No me había pasado en otros países. Esta gente tiene un amor…”

Estando en esta situación Reddel asegura que como es cristiano evangélico, se le planteó la duda de si era correcto participar en un programa de televisión cantando canciones que no estuvieran dirigidas a Dios.

“Yo le pregunté a Dios que si podía ir a cantar así, porque a nosotros nos enseñaron a no cantar canciones mundanas (no religiosas) entonces me dijo que lo tenía qué hacer para ganar a algunos. Fui con esa visión y bueno, Dios me sorprendió y todas las cosas que pasaron fueron tremendas”, comentó.

Ni los enredos burocráticos en migración ni los inconvenientes que tuvo para enviar el video fueron impedimentos para hacerse un lugar en el programa donde el dúo argentino Pimpinela es parte del jurado.

Su fama llegó a los oídos del alcalde (intendente) de Comas, la localidad donde vive en Lima con su esposa y ahora está en trámites para instalar un refugio para mujeres que sufren violencia de género, un proyecto que ya tenía en planes desde que llegó a Perú.