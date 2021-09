“La palabra que resume la situación es desánimo, pero invito a que todos vayan a votar”

Héctor Gay visitó esta mañana los estudios de LA BRÚJULA 24, en el tramo final de la campaña previa a las PASO que se celebra el próximo domingo, donde Juntos competirá con la UCR, en la interna de cara a las elecciones generales de noviembre.

En su charla con el periodista Germán Sasso, el intendente rompió el hielo afirmando que “la política argentina no pasa por el mejor momento, quizás por eso se produce un aluvión de comunicadores como candidatos, con buena imagen”.

“Hoy la palabra que resume la situación del país es desánimo, agravada por la pandemia. Hay una apatía muy grande, pero debemos ir a votar. No obstante, la política es la forma de cambiar la realidad, no alcanza con debatir en una mesa de café. Hay alternativas, desde la extrema derecha a la izquierda más fuerte, todos están representados”, sostuvo Gay, en los primeros tramos de la charla con el periodista Germán Sasso.

Y recalcó: “Las PASO se crearon para que las boletas de cada coalición se diriman a través del voto. En 2011 se instauraron y pocas veces hubo internas. En 2015 fui a una primaria con el sector de Cabirón y Ursino. El hecho de que el radicalismo se animara a interna es por la aparición de Manes, porque su figura más emergente es la de Posse y juega con Santilli”.

“En la última semana, cuando ves la actitud de los candidatos, entendés lo que indican las encuestas. Santilli va a ganar, arrasando en el Conurbano y con algo más de paridad en el Interior. Él es un muy buen dirigente, con mucha experiencia, con resultados muy buenos en materia de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Además tiene una gran proyección”, enfatizó durante otro segmento de la nota en los estudios de la emisora.

Consultado sobre las propuestas que se escucharon estas semanas, Gay explicó: “Tenemos que entender que son elecciones legislativas, no ejecutivas, porque hay candidatos que prometen cosas que no se pueden concretar desde una banca. Quienes encabezan las listas son uno entre más de 250 en la Cámara de Diputados”.

“Comparto con Posse que cuando recién entrás a la política, cabeza de una lista nacional, no es fácil. Santilli forma parte del armado en gestación para lo que es el proyecto más concreto presidencial de la oposición en 2023, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. Se está trabajando en el proyecto y las plataformas, con un equipo sólido compuesto por varios intendentes de la región”, indicó el Intendente.

Además, admitió que “la retirada de Vidal de la provincia dejó un vacío que cubren cinco o seis intendentes del Interior. Su decisión la veíamos venir y lo único que le dijimos a ella era que debió haberlo blanqueado antes. Eso generó que a un mes del cierre de listas nos causó algún ruido dentro de nuestro espacio”.

“A Vidal no la discutía nadie, ni siquiera el radicalismo. Igualmente nos ordenamos y los resultados van a ser buenos. Rodríguez Larreta está armando un programa en el que Santilli es parte de él”, sostuvo, reiterando su adhesión al proyecto que encabeza el actual jefe de Gobierno porteño.

Y analizó la situación de Macri: “Su tiempo para aspirar a la presidencia pasó, con cosas buenas y malas. En Argentina los dirigentes temen de dar un paso al costado y aportar desde otro lugar. En otros países se convierten en hombres de consulta o hasta senadores vitalicios, como lo puede ser Mauricio. Hay tiempos y creo que el de él en la presidencia ya pasó y su lugar debería ser el de quien da consejos”.

“En mi caso, hay una interpretación judicial que permitiría tener un nuevo período en la intendencia. Sin embargo, yo no quiero entrar en ese desgaste, ocho años es mucho tiempo y ya hay experiencias en ese sentido. En casi 200 años de Bahía solo dos intendentes estuvieron ocho o más años: Cabirón y Linares”, repitió, en relación a su ciclo que se cumple en algo más de 24 meses.

En esa misma línea, evitó dar definiciones: “Mi sucesión se discutirá en su momento. Para 2023, en la ciudad, veo una PASO dentro de nuestro espacio porque el radicalismo tiene intención de poner su candidato a intendente, la Coalición con Andrés De Leo dio a conocer sus intenciones de participar y nosotros tendremos el propio”.

“Lo de Lorenzo Natali me sorprendió, más allá de la estima que le tengo, porque nunca lo vi interesado de los temas políticos. No me parecía natural su llegada. Monzó mintió porque me llamó cuando yo estaba adentro del espacio”, disparó con relación al desembarco de su ex compañero de trabajo en LU2, apuntando también contra el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Incluso, Gay ahondó en el tema: “Empecé en política en el espacio de Francisco De Narváez, a través de Nidia Moirano y él no estaba en ese espacio. Luego, recibí el llamado de Mauricio Macri y es allí donde tuve contactos con Monzó porque era su armador. Fui a una interna con el radicalismo en 2015 y gané, incluso nombré a varios radicales y a Ursino, al que le gané 90% a 10% le ofrecí la delegación de White”.

“La interna actual, tal como se da, significa que Bahía tiene un diputado más de los que tenía (Santiago Nardelli). Sea cual fuere el resultado, serán legisladores tanto Natali como Fernando Compagnoni. El radicalismo de Bahía tiene razón en protestar porque hace 20 años que no tiene un diputado, con legisladores de distritos mucho más chicos, incluso en comparación con los de la región. Estamos en un momento muy complejo del país, vinculado con los números de la macroeconomía, el año pasado el PBI cayó un 10’%”, reflexionó el referente local del PRO.

Sobre su visión de la realidad del Pago Chico, consideró: “Veo a Bahía por encima de la media de las principales ciudades del pais. Hoy, en esas localidades entre el 30 y el 50% de los comercios están cerrados. Tuvimos la suerte de que los grandes actores de la economía local no pararon nunca: el campo, el Puerto, el Polo Petroquímico, refinería y gas. Todo eso sostuvieron a la ciudad, con un derrame lógico y más allá de que haya ciudadanos a los que les ha ido muy mal”.

“Ciudades como Mar del Plata y Bariloche se vieron más castigadas por cuestiones vinculadas con el turismo. Desde el primero de enero no le cobramos ninguna tasa a ningún comercio de la ciudad. Es un esfuerzo muy importante, porque es mucho dinero, pero se pudo hacer porque a otros sectores les fue bien”, agregó el jefe comunal.

Gay reconoció que “es difícil mantener el equilibrio entre mantener la situación sanitaria y que nadie padezca la cuestión económica. En esto no soy tan crítico del gobierno provincial y nacional, más allá de que en algunos momentos hubo caprichos como por la presencialidad en las clases. No hubo contagios en las escuelas, fue una barbaridad no haber tenido tanto tiempo las escuelas cerradas. La experiencia mundial te indica eso”.

“El vacunatorio VIP fue una barbaridad porque algunos se saltearon la fila para ponerse la vacuna. Como lo es la foto de Olivos. No soy de aquellos que creen que todo se hizo mal, se hizo lo que se pudo porque no había recetas. Y aquí se laburó bien desde toda la faz política y sanitaria, no solo en lo que respecta al Ejecutivo. Nace la nueva etapa entre las instituciones sanitarias de la ciudad porque, en pandemia, se trabajó con enorme vocación”, entendió.

Y argumentó en esa misma dirección: “Este trabajo demandó mucho dinero, que sale de algún lado porque nadie nos lo regala. Hubo que subejecutar partidas para atender a la salud. El Hospital Municipal atendió el 62% de los casos de Covid en un año donde los medicamentos aumentaron más del 1000%”.

“Por eso se hizo menos asfalto de lo previsto, no se alcanzó a completar lo que pretendíamos con la iluminación LED en las calles. Y también estamos viendo una gran demanda en relación a los espacios públicos. La intervención en el Parque de Mayo es algo que se seguirá observando”, sintetizó el ex periodista.

“Los primeros carritos del Parque estarán listos para enero y no tengo duda que serán un boom. En la gente notamos que hay una gran necesidad de mejorar el espacio público” héctor gay

En tal sentido, señaló que “las obras en el centro fue consensuada con los comerciantes, eso ocurre en otros lugares del mundo. Hay sectores que han crecido mucho lejos de la Plaza Rivadavia lo que, sumado a las aplicaciones por celular, han trepado posiciones. Rescato que el rubro gastronómico que fue de los más castigados, mostró un crecimiento inusitado y les está empezando a ir bien”.

“A la gente le pido que vaya a votar, que están contemplados los protocolos por las autoridades electorales. Entiendo la bronca de la gente, no estamos bien como sociedad, en materia económica, pero es mi deber generar conciencia sobre el acto eleccionario del domingo”, cerró.