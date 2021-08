Nancy Pazos y Ángel de Brito, a juicio

Más allá del feriado nacional, hoy no podía faltar la columna de Laura Ubfal en “Vive cada día”.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, la especialista en temas del espectáculo habló absolutamente de todo. Primero, recordó que el fin de semana largo hizo que muchos dejaran de lado la televisión.

Relax en el fin del mundo para Marcelo Tinelli

Llegaron a Ushuaia el jueves para comenzar a disfrutar de las bellezas de la ciudad y sus alrededores y se alojaron en el Arakur Ushuaia Resort & Spa, un edificio increíble en altura desde donde se ve toda la ciudad, con nivel cinco estrellas.

Marcelo Tinelli, Guillermina Valdes y Lolo subieron imágenes practicando esquí en el Cerro Castor, cenando en uno de los conocidos restó de la ciudad y cuando pasearon por el Canal de Beagle.

Karina baila con su mamá

“No quiero ir con alguien que me haga ganar en la Salsa de a Tres, quiero que me quede un momento que recuerde con cariño. Ni siquiera acepté estar en “La Academia” para ganar, es para disfrutar los momentos y la vida” dijo Karina hablando de su convocatoria a su mamá para bailar con ella y agregó “la verdad que con la pandemia vi que eso era realmente no poder, y que todo lo que pueda hacer con mi familia, lo voy a priorizar”.

En diálogo con la Once Diez, Karina recordó que “me pasó de no poder despedirme de mi abuelo que falleció y yo no lo pude despedir por falta de tiempo. Con mi abuela me pasó algo parecido. Y creo que hoy por más que el show debe continuar, prefiero guardarme momentos que me queden para siempre. Por eso elijo hacer esto con mi mamá y no con alguien que me haga ganar”.

Juanita con Lanata

En la noche de este sábado se vio el programa grabado entre Juana Viale (quien ya viajó con su hija Ambar a Paris) y Jorge Lanata, a solas.

Se tocaron todos los temas políticos, pero la conductora le preguntó también a Lanata por su conflicto de esta semana con su compañero del ex pase radial, Marcelo Longobardi y el periodista aclaró que “no quiero perder parte de mi programa porque él no se autolimita” y explicó que ya no tienen contacto al aire.

¡YA NO SE PUEDEN NI VER! Picante chicana de Lanata contra Longobardi tras su pelea en la radio: "No lo soportaba más" pic.twitter.com/nfkhZXka48 — Revolución Popular (@RPN_Oficial) August 15, 2021

Lanata habló sobre la televisión abierta y dijo que estamos “un poco en el velorio”. Y sobre Marcelo Tinelli afirmó que “tendria que cambiar el concepto del programa, es vintage, aunque dijo que “me encanta lo que hace, es buen conductor”.

Nancy Pazos a juicio con Ángel de Brito

Le preguntamos a Nancy Pazos si intentará una mediación con Ángel de Brito, a partir de su Carta Documento o si irá a juicio y la periodista informó que su abogado “Fernando Burlando me dijo que (la contraparte) no tiene ni para empezar. Me parece que tiene muy mal abogado, porque mi abogado y Burlando dicen que lo que plantea es una pelotu…”

En cuanto a qué hará a futuro, nos comentó que “yo no leí la Carta Documento, pero hacerle perder tiempo a la Justicia es una boludez. Salvo que quiera plata”.

Esencialmente la Carta Documento de Ángel de Brito se enmarca en una lineal de calumnias e injurias, porque sostiene que “hay una conducta tendiente a promover la violencia y el odio” contra su persona.

Y señala los dichos y escritos de Pazos como “una extralimitación en su derecho a informar, dicho abuso practicado mediante manifestaciones agresivas, provoca una categórica e irreparable deshonra y humillación contra mi persona”.

