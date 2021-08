Florencia Peña, entre lágrimas: "Fui a una reunión, no soy el gato del Presidente"

Florencia Peña (46) volvió a hablar del encuentro privado que tuvo con Alberto Fernández (62) en la Quinta de Olivos, en mayo de 2020, en plena cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus.

Lo hizo luego de que se conociera la información de su visita a la residencia presidencial, lo que desató una catarata de cuestionamientos.

"Tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente", dijo este lunes, en medio de un ataque de llanto, en su programa Flor de equipo (Telefe, a las 11).

"No creí que iba a generarse este escándalo, esta operación directa hacia mi persona", comenzó diciendo la conductora, que se tomó unos minutos al principio de su ciclo para "aclarar algunas cosas".

Y siguió: "En mayo nuestra actividad estaba muerta como muchas otras que no tenían permisos para trabajar... Se me ocurrió escribirle al presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar a todo lo que estaba pasando y yo sabía que había estado con él mucha gente importantísima del medio...".

"¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos nombres importantes pidiendo por lo mismo, tantos hombres, y yo tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente, que no soy la petera... que fui a una reunión a las once y media de la mañana con permiso y protocolo. ¿De verdad?", se preguntó a los gritos y visiblemente molesta por los rumores al respecto.

"Trabajo desde los 7 años y tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente. ¿Tengo aclarar que llegué hasta acá sin ayuda de nadie? ¿Que no necesito nada de nada y soy una mujer absolutamente independiente? ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? ¿Por qué me mandan el call center durante seis días con el hashtag la petera del presidente? ¿Tan poco inteligente se piensan que es la gente?", continuó diciendo.

Entonces, la actriz habló de un "ataque brutal" hacia su persona y de una "misoginia espantosa". En tanto aseguró que no tiene relación ni es amiga de Fernández.

"¿Qué es lo hago para que se enojen tanto? ¿Decir lo que pienso? No pertenezco al ámbito de la política ni trabajé nunca para el Estado. No tengo que darle explicaciones. No hice nada malo. No me merezco este ataque y necesitaba aclararlo", indicó.

"En esos mismos días ingresaron a la Residencia de Olivos por el mismo tema que Florencia: Alejandra Darín, Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Susana Rinaldi, Carlos Rottemberg y Osvaldo Santoro", agregó Nancy Pazos, panelista de Flor de equipo.

Luego de eso, Peña le habló mirando a cámara al diputado Fernando Iglesias (64), quien el domingo a la noche habló de ella en un programa de televisión. "Dijo que yo había entrado a las nueve de la mañana y que esto era un escándalo sexual", repitió indignada.

"Hay que separar la paja del trigo", le contestó a Marcelo Polino quien analizó como una posible causa de enojo en la gente el hecho de que ella haya ido a una reunión en Olivos en plena cuarentena obligatoria.

Y entonces ella añadió, enardecida: "Fui a una reunión con protocolo y no soy el gato del Presidente. Entonces, entiendo la indignación que puede haber... tenés una primera dama que tienen que peinar ok, después cada uno aclarará pero ¿mezclar absolutamente todo?".

"¿Cómo a alguien inteligente se le puede ocurrir que voy a ir un martes a las once y media de la mañana a hacerle un pete, y disculpen, al Presidente? Es un delirio... Y vayan a buscar un archivo mío y los resisto todos, desde que tengo uso de razón. Hace 40 año que laburo. Siempre fui esta y eso es lo que no se bancan por eso vienen contra mí", repitió con lágrimas en sus ojos.

"No voy por las redes agrediendo a la gente que no piensa como yo, expreso mi opinión y no soy una mina tibia. Te puede gustar o no pero yo me mantengo en esta profesión solamente por mi talento porque recibí 500 operaciones absolutamente injustas y esta es absolutamente injusta. Ni un poco me la merezco y sé que fui todos mis compañeros que se cagan de hambre", añadió conmovida.

Luego de recibir las devoluciones de sus compañeros, Florencia aseguró que habló al respecto con sus hijos y expresó: "¿El debate dónde se puso? ¿En si fuimos a petear? ¿Es real esto? ¿Eso es lo importante que pasa en la Argentina? ¿Y todos los hombres que fueron qué? ¿La indignación es selectiva? ¿Es conmigo solamente?...".

"El viernes (luego de que se filtrara una lista con su nombre) empecé a ver un tuit detrás del otro con 'la petera', 'el gato'... Yo esto ya lo viví además. Es un déjà vu de mi video... creo que sigo estando donde estoy porque Dios me dio un talento. No puedo explicar todas las operaciones que he pasado pero esta es grave porque estamos tratando de entender que no podemos tratar a las mujeres de esta manera".

"Y no es porque yo sea una actriz importante que me estoy quejando, porque el mismo trato que yo recibí lo recibieron todas las mujeres 'lindas' que entraron porque si tenés un poco de tetas y te mostrás un poco suelta de ropita en Instagram sos un gatito. Déjennos de joder. Yo me muestro cómo quiero porque es parte de quién soy, es mi cuerpo y hago con él lo que se me canta", finalizó.

Fuente: Clarín