Ivermectina, lo que dicen los expertos sobre su uso contra el Covid

La ivermectina volvió a ser noticia a partir de la publicación de un trabajo de investigadores argentinos en la prestigiosa revista EClinicalMedicine de The Lancet en el que se mostraban resultados de pruebas con este medicamento antiparasitario.

"Lo que se pudo observar en este estudio fue una disminución de la carga viral en las secreciones respiratorias (hisopado naso-faríngeo) en un grupo de pacientes tratados con ivermectina comparativo con un grupo control sin esta droga", explicó Ricardo Valentini, jefe del Departamento de Medicina del Cemic y uno de los autores de la investigación.

Valentini aseguró que "este ensayo clínico no tenía como objetivo la valoración de mejoría clínica o de variables pronosticas de la enfermedad, sino el de determinar el efecto biológico posible de la droga".

En este sentido, indicó que el trabajo "no sustenta que deba administrase ivermectina para el control de la enfermedad" y que "habría que llevar a cabo un ensayo clínico con administración precoz, dentro de los dos días del inicio de los síntomas, y con un tiempo de exposición a la ivermectina tal vez de sólo tres días en lugar de los cinco días que utilizamos en el estudio".

En conclusión, Valentini señaló que hasta el momento "no hay ensayos clínicos robustos que clarifiquen la eficacia clínica de la droga, es decir que esta observación del efecto antiviral se traslade a un beneficio clínico evidente".

La ivermectina es un antiparasitario de venta sin receta, pero su uso debe ser controlado por un médico y no es un medicamento que sirva para prevenir o reducir la gravedad del coronavirus.

Sobre este tema, el infectólogo bahiense Diego Maurizi dijo en el programa La Brújula TV, que que no está comprobado que la ivermectina sea eficaz para evitar el contagio de coronavirus o suavizar los efectos del virus. "Los estudios que se han hecho sobre esta medicina no son concluyentes ni suficientemente amplios para respaldar el uso que algunas personas le están dando", dijo y recomendó no utilizarla.

