Camioneros no descarta nuevas medidas desde el próximo lunes

El titular del sindicato de Camioneros en Bahía Blanca, Roberto Arcángel, señaló esta mañana en LA BRÚJULA 24 que no se descarta tomar nuevas medidas a partir del próximo lunes, teniendo en cuenta que hoy y mañana no hay recolección de residuos en la ciudad por el fallecimiento de un trabajador.

En diálogo con el programa "Hoy También", el gremialista habló de la muerte de uno de sus afiliados y dijo que "no puedo asegurar que falleció por covid, pero nosotros creemos que es consecuencia. Él lo había tenido hace poco y no se pudo recuperar. De todos modos, más allá de eso creemos que tiene que ver con todo esto".

"Nos indigna que hoy como está todo tan ocupado, te agarrás un resfrío y capaz que te morís porque no te pueden atender", consideró. Y remarcó que la retención de tareas del fin de semana "es un duelo que hicimos más que una medida de fuerza, pero es cierto que estamos evaluando todo".

"Le pedimos al Intendente por la vacunación, porque queremos trabajar como corresponde. No digo que somos los únicos, pero estuvimos siempre en la calle y parece que a la hora de entrar en consideración somos los últimos", señaló Arcángel.

Y cerró: "Tenemos que esperar el último turno para ser vacunados y creemos que no puede ser así. No se qué decisión tomaremos el lunes, el Intendente se puso del lado nuestro pero nos dijo que no puede hacer nada".