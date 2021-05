Murió el gallo del pringlense que fue multado por ruidos molestos

El gallo por el que Vicente Castellucci había sido multado a raíz de una denuncia por ruidos molestos que perturbaban el descanso de los vecinos en Coronel Pringles murió en las últimas horas, tal como confirmara el portal El Orden.

La noticia había tomado notoriedad pública hace casi tres meses cuando se supo que Castellucci abonar un monto de 39.950 pesos por no haber cumplido con las advertencias vertidas desde el municipio.

El propio dueño del animal había conversado con LA BRÚJULA 24, explicando que "Me hicieron una multa excesiva, hoy esa plata no es poca cosa. Cuando prendo la luz el gallo empieza a cantar, es mi despertador. Los vecinos se ríen, pero hay un señor que vive encerrado y no tiene nada que hacer".

Hasta el intendente del distrito, Lisandro Matzkin, se había sumado a la polémica: "Estas cosas tienen que resolverse con diálogo, de otra manera", mencionó en aquel entonces, al tiempo que añadió al ser consultado por este medio: "Quiero a los animales e incluso tengo gallos. Me parece una hecho de color".