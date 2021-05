Vuelve el Programa Mi Moto del Banco Nación

El Banco Nación lanzó la quinta etapa del Programa Mi Moto, el plan que permite la adquisición a través de un crédito en 48 cuotas y a tasa bonificada motos de fabricación nacional. Al igual que en las etapas anteriores, la gestión se realizará en forma online a través de la web de la entidad financiera. De los 39 modelos que ofrece el plan, 11 están por debajo de los $100.000 de precio de lista.

Los préstamos tendrán un interés bonificado en 10 puntos porcentuales sobre la tasa vigente. De esta forma, para quienes cobren sus haberes a través del Nación, la tasa será de 28,5% en tanto que para el resto de los usuarios será de 37,5%. Por lo tanto, el crédito para comprar una moto con un valor de $100.000 pagará una cuota inicial de $4.012,86 en el caso de un cliente que tenga cuenta-sueldo en el Nación.

El monto máximo a financiar por usuario es hasta $200.000, a un plazo único de 48 meses, sistema de amortización francés, y alcanza a todos los usuarios, clientes o no clientes de la entidad. Ese monto no incluye los costos accesorios al préstamo, como los gastos de patentamiento, fletes, sellados, etc.

La gestión de la línea se inicia a través la web del Banco Nación, donde el cliente debe ser precalificado. Una vez cumplido ese paso, el cliente recibirá un link vía correo electrónico que le permitirá el acceso a Tienda BNA, la plataforma de comercio electrónico del Nación. A partir de allí, cuenta con siete días corridos para reservar la moto.

Una vez concretada la reserva, el cliente deberá formalizar la solicitud del préstamo de forma presencial en la sucursal (solo pueden presentarse aquellos que cuentan con el crédito pre aprobado). Finalmente, la venta de la moto se realizará a través de la red de concesionarios adheridos al programa.

Fuente: Infobae