Villalonga: acusan a una niñera de maltratar a un nene y un bebé

Una niñera oriunda de Stroeder pero radicada en Villalonga fue denunciada en las últimas horas, acusada de golpear a un nene de cuatro años y a un bebé de uno, a los cuales cuidaba mientras la mamá de las criaturas se encontraba trabajando.

Rocío Schefer amplió detalles de la acusación, durante una entrevista con FM Tiempo: "Llegué a las 22 del lunes y mis hijos estaban durmiendo, así que no los fui a molestar. El martes entré a trabajar a las 5 y no los vi hasta el martes después del mediodía cuando termine mi turno"

Y agregó: "El lunes a la noche, cuando llegué, ella me dijo que lo había rasguñado un gato en la cara y por eso estaba hinchado, yo no le pude ver la cara porque estaba durmiendo sobre ese lado. Al día siguiente le pregunte a la niñera si le había pegado y ella me lo negó rotundamente, y se fue enseguida, sin dar explicaciones".

"Mi nene de 4 años tiene lesiones en la cara y en los brazos y el más chiquito en los brazos, la espalda y otros lugares", añadió, en otro tramo del testimonio que reproduce el portal Villalonga Hoy, al tiempo que resaltó: "Ellos están mal, por las noches duermen poco, por cualquier ruido se están agachando y defendiendo. Les querés hacer algún cariño y se tapan. Están atemorizados".

Por último, la denunciante explicó que el marido de la acusada le mandó mensajes amenazantes: "Después, cuando le pedí que viniera a cobrar, que me firmara un recibo que constatara que ella recibió la paga de los días que trabajo, me dieron ganas de comérmela viva, pero no lo hice, porque sería peor para la denuncia. Cuando se estaban yendo, me dijeron que tuviera cuidado por donde iba o las cosas que hacia porque me iba a tener vigilada", cerró Schefer, preocupada.