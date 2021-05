Desopilante audio de un trabajador rural que está aislado con su mujer

Es sabido que en tiempos de pandemia, la vida ha sido modificada en diversos aspectos. Y para todos por igual. Hubo que acostumbrarse a una "nueva normalidad" que a veces no es la "ideal".

En esta oportunidad, LA BRÚJULA 24 accedió a los audios que un peón rural de Cabildo le manda a sus allegados, avisando que deberá permanecer aislado por haber sido contacto estrecho de un caso de coronavirus.

Pero claro, el hombre muy contento no está.

Audio 1

- "Aviso al grupo, aislado, estoy aislado. Con la Flavia estamos aislados porque al Adrián le salió positivo con el covid y el jueves me llevó a Bahía. Vamos a esperar cinco días a ver qué pasa, si no pasa nada yo me voy".

Audio 2 (con interacción de su esposa)

- "No aguanto 10 días con la Flavia encerrado acá, si el lunes me siento bien ya salgo.

- "Vos tenés que esperar 5 días te guste o no"

- "¿Desde cuando?"

- "Desde hoy, estás aislado"

- "Hasta el jueves tengo que estar encerrado, me vuelvo loco. Es una cadena esto, nosotros laburamos en el campo. Estoy yo, el Juliano, Braian, Uriel que anoche vino a dormir a la casa boludo y la tiene que aislar a la Mayra. Al nene chiquito, que encima estaba con el Huevo, es todo una cadena. El Gustavo fue esta mañana a buscar un cordero así que tiene que aislarse".

- "No entienden que hay que cuidarse, anda con esa loca por todos lados".

- "Se lo ha agarrado con esa loca, el jueves iban tomando mate los dos juntos".

- "¿Vos no habrás tomado también no?"

- "No, yo ni en pedo. Cagaste, acá está el negro anclado, pero puedo andar por el patio por lo menos. Que 'cagadón' boludo, me partió al medio. Pero bueno, lo importante es que no nos agarre nada. Yo no tengo posibilidad de que me agarre, igual me voy a quedar cinco días".