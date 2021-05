Rocío Marengo posó feliz en la foto grupal de Showmatch La Academia

Este martes presentaron oficialmente la foto grupal de los participantes y jurado de Showmatch: La Academia 2021, el ciclo que marcará el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión y a la pantalla de El Trece el día 17 de mayo.

Showmatch vuelve renovado, con la intención de sumar la experiencia a nuevas expresiones artísticas, combinar lo ya probado con lo nuevo. En La Academia, los participantes deberán aprender y mostrar múltiples disciplinas artísticas, habrá nuevos desafíos, distintas manifestaciones artísticas con un enorme trabajo de producción para hacer de nuestra pista un gran show.

El elenco de La Academia está compuesto por 23 parejas encabezadas por: la bahiense Rocío Marengo, Karina La Princesita, Flor Vigna con Facu Mazzei, Julieta Nair Calvo, Romina Ricci, Agustín Cachete Sierra, Ulises Bueno y Rocío Pardo, El Polaco con Barby Silenzi, Débora Plager, Luciana Salazar y Jorgito Moliniers, Cucho Parisi, Sofía Jujuy Jiménez, Charlotte Caniggia, Viviana Saccone, Mar Tarres, Angela Leiva, Mariana Genesio Peña, Lizardo Ponce, Pachu Peña, Julieta Puente, Barbie Franco, Candela Ruggeri y Mario Guerci.

Aún no se conocen grandes detalles sobre cómo será la apertura de ShowMatch de este año, pero el mismo Marcelo Tinelli compartió algunos vistazos de las escenas que grabó con Guillermina Valdés en una calle de Buenos Aires.

Pero además de la madre de Dante, Paloma, Helena y Lorenzo, famosos como Adrián Suar, Soledad Silveyra, Laura Fernández, Jey Mammon, el Puma Goity y Oscar Ruggeri, entre otros, también formarán parte del arranque del reality.

Showmatch La Academia 2021: la lista de los participantes y sus parejas

Barby Franco y Gabriel Rentería

Candela Ruggeri y Nicolás Fleitas

Julieta Puente y Facundo Insúa

Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber

Luciana Salazar y Jorge Moliniers

Romina Ricci y Juan Manuel Palao

Flor Vigna y Facu Mazzei

Rocío Marengo e Ignacio Pérez Cortés

Agustín “Cachete” Sierra y Fio Giménez

Karina la princesita y Rafael Muniz

Gustavo "Cucho" Parisi y Melody Luz

Sofía “Jujuy” Jiménez y Nacho Saraceni

Ángela Leiva y Jonathan Lazarte

Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara

Débora Plager y Nicolás Villalba

Mario Guerci y Soledad Bayona

Pachu Peña y Flor Díaz

Mar Tarrés e Iván Vivas

Ulises Bueno y Rocío Pardo

El Polaco y Barby Silenzi

Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala

Viviana Saccone y Ernesto Díaz

Marcelo Tinelli se vacunará antes de volver a la televisión

A pesar de la fecha confirmada por el mismo conductor de La Academia, Jorge Rial reveló que habló con Marcelo Tinelli sobre el estreno de Showmatch, pero según sus dichos, este no sería tan inminente ni podría ocurrir el próximo 17 de mayo, ya que dependería de si el conductor de El Trece recibe la tan esperada vacuna contra el Covid-19.

"Se había corrido la versión de que se había ido a Miami a vacunar y entonces lo llamé. Me dijo 'no me fui, me anoté en Provincia'. Estamos en situaciones similares esperando la vacuna como cualquier hijo de vecino”, comenzó a relatar Rial, que en octubre cumplirá 60 años, uno menos que Tinelli.

“Si no me vacuno, no voy a hacer el programa”, fue la declaración que hizo el empresario oriundo de Bolívar según el exconductor de Intrusos en el espectáculo. “Hoy Tinelli me lo dijo: 'Jorge, si no me vacuno, no salgo al aire'”, enfatizó el conductor de TV Nostra.

Fuente: Exitoina.