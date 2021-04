Capturan a Ricardo Vidal Ríos: está acusado de liderar una banda narco

Ricardo Vidal Ríos, un peligroso delincuente que se encontraba prófugo de la Justicia Federal, fue capturado a las 23 de ayer domingo por personal policial del Comando de Patrulla.

Según pudo saber la redacción de LA BRÚJULA 24, en medio de un control nocturno, los efectivos interceptaron a un taxi en calle Eva Duarte al 2800. Luego de identificar a su conductor, reconocieron a Vidal Ríos, quien iba de pasajero junto a una mujer. Inmediatamente, quien se encuentra acusado de liderar una banda narco, fue puesto a disposición de la Justicia.

También fue demorada por los uniformados Sabrina Noemí Chiavetta, quien era la otra pasajera del auto de alquiler.

A ambos se les secuestraron sus teléfonos celulares y dinero en efectivo, y se los trasladó a la sede de la Comisaría Quinta, la cual quedó custodiada por personal del Grupo de Apoyo Departamental.

Por la misma causa que lo involucra, también se encuentra prófugo su hermano Ariel Vidal Ríos.

EL DÍA QUE VIDAL RÍOS HABLÓ CON LA BRÚJULA 24 DESDE LA CLANDESTINIDAD

El pasado 2 de marzo, Ricardo Vidal Ríos, habló desde la clandestinidad en exclusiva con LA BRÚJULA 24 y se defendió de la acusación que lo señala como líder de la organización criminal: "Es una vergüenza lo de la Justicia; pongo las manos en el fuego por mí y por mi madre", y confirmó que se va a entregar.

"Siempre me entregué cuando me acusaron, por ejemplo de una entradera muy violenta en calle Suiza. Y yo no tenía nada que ver. Todo lo que pase en Bahía lo relacionan conmigo y mis hermanos. Que ese muchacho que hizo la investigación se dedique a hacer otra cosa porque es el mismo que liberó a Suris y su banda", resaltó Vidal Ríos, de 35 años, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó que "mi mamá se levanta a las 7 de la mañana para hacer las compras para el negocio que tengo en Vieytes al 2900. Además compro autos, los arreglo y los vendo. No tengo ningún otro ingreso. Al juez federal le pido que lea la causa. No es tan fácil acusar y pedir detenciones como hace el fiscal, para eso estudió. No hay ninguna prueba concreta en mi contra".

"No me presento porque me van a largar después de tres meses y no me dicen ni gracias. Que miren la causa porque para eso les pagan. Es mentira que mi mamá guardara cosas nuestras en la despensa. Lo que hicieron en el depósito fue robar la mercadería, cargando la camioneta que estaba puesta de culata. Se llevaron hasta paquetes de fideos", sumó Vidal Ríos, lanzando una dura acusación.