Manu Ginóbili se explayó sobre Deck, Campazzo y la NBA

Emanuel Ginóbili celebró este lunes la irrupción de una nueva camada de argentinos en la NBA, entre un Facundo Campazzo cada vez más fuerte en Denver Nuggets y el aterrizaje de Gabriel Deck en Oklahoma City Thunders.

"Durante el primer año después del retiro habré visto un partido y medio. Al principio necesitaba desintoxicarme", le dijo a Todo pasa, de Radio Urbana. Pero enseguida contó cómo volvió a las andadas: "A mis hijos les gusta, quieren mirar, seguir a sus jugadores... Cada uno tiene su tribu. Y después porque está Facu (Campazzo) y querés que le vaya bien, tenés piel y demás. San Antonio por lo que representa. Y ahora se viene Tortu (Deck), después (Leandro) Bolmaro, (Luca) Vildoza...", vaticinó sobre los argentinos que imagina en la liga estadounidense.

Enseguida, recordó cuando Deck había figurado entre los últimos apuntados por los Spurs: "Me acuerdo que yo estaba en San Antonio el día del draft que le correspondía a Deck. No lo eligieron pero debe haber sido tres años atrás. Y Tortuga estaba último entre los proyectos de San Antonio. Creo que ponen entre 20 y 30 jugadores en cada posición, y cuando entro, doy un pantallazo y Deck estaba número 30 entre los aleros chicos. Me quedó grabado. Y a partir de ahí fue creciendo y creciendo, estoy muy contento por eso".

"Tortuga venía con una carrera muy saliente y empezaba a ganar protagonismo en Madrid. Ya mostraba sus atributos y su capacidad. Kobe (Bryant) lo vio antes que yo", completó.

Acerca de Campazzo, también repartió elogios: "Está mucho mejor que lo que creía. Pensé que iba a jugar menos. En un equipo muy bueno adelante, con jugadores de mucho gol, en el que el centro lleva la pelota. Nosotros estamos habituados a que el base lleva la pelota y ese es un basquet que no va más. Por ahí algunos equipos lo hacen, pero hoy la lleva el 3, el 4, el 5, el que sea".

"Tienen, posiblemente, el mejor pasador de la NBA en el puesto de 5. Facu se tiene que ir acomodando, necesita tiempo, necesita que lo conozcan sus compañeros, que lo conozca el técnico, que entiendan todo lo que puede dar. A todos nos pasó en el primer año, hay que pelearla, ganarse un nombre, el respeto. Les pasó a Luis (Scola), al Chapu (Andrés Nocioni), a Fabri (Fabricio Oberto), a mí...", finalizó.

Fuente: TyC