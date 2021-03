Los kioscos barco serán locales gastronómicos, con la modalidad take away

Germán Baratelli, director de articulación pública-privada dentro de la secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos se refirió hoy al proyecto de ordenanza para la puesta en valor y y concesión de los kioscos barco y el kiosco ubicado en cercanías al centro de rehabilitación IREL, el cuál fue aprobado recientemente por el HCD.

"La licitación tiene como objetivo poner en valor los espacios públicos más importantes. La idea es poner a disposición los seis kioscos-barcos y el kiosco de IREL que no es patrimonio histórico. A partir de esta semana, los interesados pueden comprar los pliegos", mencionó Baratelli.

"Por una cuestión de ubicación y el tamaño de los kioscos barco, la idea es que sean locales gastronómicos, con la modalidad de take away. Están emplazados en sectores de gran tránsito, donde no se podrían ubicar más que una barra y un par de banquetas", agregó.

Por último, Baratelli mencionó que se abonará un canon y que lo recaudado será dirigido a una caja para forestación y obras civiles en espacios públicos.

"El kiosco barco de avenida Cerri tendrá un canon de 10 mil pesos por mes y el de Irel asciende a $35 mil por una cuestión de tránsito por los sectores", completó.

Los kioscos barco que saldrán a licitación serán Alsina 2, Avenida Colón y Chiclana, Colón y Vieytes, Av. Cerri 750 (Estación Sud), Brown y Luiggi, Garibaldi y Rivadavia y Avenida Alem al 1.500.

Las propuestas se recibirán hasta el 30 de abril, los días hábiles de 8 a 13 en la Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos (Drago 45, segundo piso).