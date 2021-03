La columna de la Ubfal: Juana Viale perdió con Andy y Morfi en el rating

Laura Ubfal, conocida periodista de espectáculos de los principales medios del país, desmenuzó todas las novedades del mundo de la farándula, en su columna diaria dentro del programa "Vive Cada Día" que se emite por LA BRÚJULA 24. Aquí, un resumen de lo más destacado de la panelista:

"Empezó 21.30, toda de celeste Bogani y lo primero fue el musical que grabó junto a Martín Bossi, uno de los invitados de Juana Viale en la noche de su regreso a la TV, junto a Darío Barassi, Matías Martín y Diego Leuco. Juana se quedó promediando unos 7 puntos, cuando Diego Leuco mostró sus habilidades para hacer magia con cartas. Y el programa siguió con cero actualidad, eligiendo el camino del humor y la charla amena pero alejada de polémicas y enfrentamientos. De entrada Martín Bossi tiró una propuesta clave acordada con la conductora: no hablar de vacunas, ni de política ni de religión en la mesa. Juana Viale contó que no está usando celular y fue tema de la mesa. Después vinieron los matrimonios y los hijos. “No descarto nada, es momento de tener hijos, no es momento de tener hijos” dijo Juana y le mandó a Martín Bossi “tendrías un hijo conmigo?”. Juana y Bossi contaron de su “relación intensa”, “dormimos juntos con otro, pero no pasó nada”, dijo la conductora. El domingo, en una mesa compuesta por Nelson Castro, Soledad Silveyra, Jey Mammon y Ulises Bueno, tampoco pudo prevalecer en los números ante La Peña de Morfi".

"Aunque explicó que no tenía bronca, seguramente no fue para ella lo mejor ser eliminada en la noche de este domingo de “MasterChef Celebrity 2″. Charlando con Roberto Funes Ugarte, a la salida del reality, Sol Pérez, confesó en “ViajeChef” que “no vuelvo a cocinar en mi vida”, porque aunque lo dijo con humor,quedó agotada de pasarse días enteros viendo videos de cocina y ensayando recetas junto a su mamá. Sol fue la quinta eliminada del reality y tendrá posibilidad de volver en el repechaje que se verá con ocho ex participantes el próximo 19 de abril. Entre las anécdotas quedaron la historia de su rana y la confusión entre los Pitufos y Shrek. Gajes del oficio".

Un paso que no será olvidado 💗 Además de una gran periodista y conductora, conocimos a una muy buena cocinera 👩‍🍳 Este fue el camino de @SolPerez en #MasterchefArgentina 👇 pic.twitter.com/ee9SKhRCvE — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) March 29, 2021

“Quiero contarles cómo sucedió, a las 20.33 un periodista que no hace espectáculos me preguntó si yo sabía lo que había pasado, yo no sabía y lo único que sabía es lo que decía la revista Hola! de que Sofía Sarkany había sido mamá y había tenido un hijo por vientre subrrogado”. dijo Susana Roccasalvo a quien le dieron por chequeado el dato de una muerte que no fue tal y que ella comunicó en su programa de este sábado. (En ese lunes, lamentablemente, sabemos que falleció Sofía). La conductora de “Implacables” dijo que “hace 25 años que estoy al frente de un programa de chimentos y es la primera vez que me pasa algo así, estoy desolada porque pensé que nunca me iba a pasar. "Estoy muy mal, porque siempre he sido sumamente respetuosa, acá no se habla, sólo cuando la familia lo hace público".