El sindicalismo bahiense bajo la lupa

Por Leandro Grecco, redacción La Brújula 24

[email protected]

Sindicalismo es el movimiento y el sistema que permite la representación de los obreros a través de una institución conocida como gremio, una organización que reúne a los trabajadores para la defensa de sus intereses.

Aspira a optimizar la situación de los trabajadores en el mercado laboral. De este modo, sus dirigentes desarrollan negociaciones con las autoridades del gobierno y con las empresas para lograr mejoras en el trabajo (incremento de salarios, reducción de horarios, mayor protección social, entre otros aspectos).

No obstante, por definición la finalidad de los gremios no es representar políticamente a los trabajadores ya que los sindicatos transitan por fuera de ese ámbito. La esencia del sindicalismo radica en la defensa de los intereses de clase de los obreros en el plano laboral.

En el Siglo XXI, la imagen de estas organizaciones en Argentina se ha visto deslucida a partir de denuncias y condenas que pesan contra quienes las lideran. La mirada de la sociedad tiende a generalizar y, motivos no le faltan, para incluir a todos en la misma bolsa de la corrupción y el enriquecimiento ilícito, a costa del esfuerzo de los afiliados.

En Bahía Blanca, pese contadísimas excepciones, los principales dirigentes gremiales se han mantenido al margen de ese tipo de prácticas. Por esa razón, LA BRÚJULA 24 los contactó y exhibió sus respectivas gestiones, testimonios en primera persona que buscan diferenciarse de aquellos que bastardean la vocación.

Los principales dirigentes de las delegaciones locales del Sindicato de Trabajadores Municipales, de la Asociación Empleados de Comercio, de la Unión Tranviarios Automotor y del Sindicato de Choferes de Camiones fueron contactados para conocer su mirada, en un contexto marcado por la pandemia.

El alentador porvenir de los Municipales

Miguel Agüero, del STMBB, fue el primero en romper el hielo y evaluó realidad del gremio: “El gremio está bien. Formamos un muy buen equipo de trabajo donde todos tiramos para el mismo lado. Hemos sabido hallar consensos para poder representar de la mejor manera los intereses de todos los trabajadores municipales. Principalmente en lo que respecta al poder adquisitivo de los empleados porque en un contexto inédito hemos concertado una buena paritaria. Para este 2021 logramos más del 40% de incremento salarial, siendo la primera paritaria que se cerró en la provincia de Buenos Aires. Entendemos que es fundamental para ellos. De ahí el agradecimiento que nos han expresado”.

“Creo que el hecho de que podamos acompañar a cada uno de los afiliados es lo más importante que tenemos como dirigentes y, fundamentalmente, como personas. Soy de la idea de que hay que escuchar al afiliado y actuar en consecuencia. Y eso hacemos”, sostuvo Agüero, durante el comienzo de su charla con este medio, al tiempo que añadió que: “En cuanto a los proyectos para este 2021, nuestro eje principal va centrarse en Donado 441 porque, a base de mucho esfuerzo, hemos puesto en condiciones el complejo de Fragata Sarmiento, concretando una obra anhelada durante muchísimos años por los afiliados como son las piletas para los chicos de la colonia de verano -otro de los pedidos que pudimos cumplir-. Lamentablemente por el contexto de pandemia no pudieron disfrutarla como teníamos planificado”.

Agüero adelantó un nuevo beneficio para los afiliados

Agüero cuantificó las dependencias del gremio: “Actualmente en el Palacio Municipal trabajan 2868 empleados, de las cuales 2446 están afiliados al gremio. En el Hospital Municipal trabajan 1041 empleados de los cuales 617 están afiliados al STMBB. En DOSEM, nuestra obra social, todos los trabajadores están afiliados (25 en total). Finalmente en SIEMPRE 57 de los 78 trabajadores se encuentran afiliados al gremio. En total, contamos con 3145 afiliados de los 4012 empleados municipales. El hecho de que casi el 80% de los empleados municipales estén afiliados al STMBB indica que han confiado en nuestra representatividad en el ejercicio de sus derechos. Más allá de todos los beneficios para el afiliado que hemos podido lograr”.

“Hay un pseudo sindicato que dice serlo y representar a los profesionales, pero en ese sentido prefiero no hacer juicio de valor sobre su rol”

Además, planteó una noticia a modo de anticipo: “El último beneficio, que todavía no lo hemos lanzado y es una primicia, es que los afiliados van a contar con su propia tarjeta CABAL del STMBB para comprar alimentos, pudiéndolo hacer en cualquier comercio. Hasta ahora sólo podían hacerlo en los supermercados con los cuales teníamos convenios, siendo una limitante para ellos. En cambio, con la tarjeta del STMBB el afiliado no tendrá limitación alguna en cuanto al comercio. De esta manera podrán disfrutar de una gran variedad de ofertas y promociones en la compra de alimentos ligada a cada comercio o bien a la propia tarjeta. Realmente estamos muy orgullosos con este logro porque sabemos todo lo que genera esta libertad de elección para el afiliado”.

“En líneas generales, estoy más que satisfecho porque en plena pandemia, con el Sindicato cerrado por el Aislamiento Obligatorio, supimos adaptarnos a la globalización, a la sistematización y la digitalización para que todos los afiliados puedan continuar disfrutando de sus beneficios y satisfaciendo todas sus necesidades porque, a diferencia de lo que opina la gente, hay un sector importante de los trabajadores municipales que forma parte de la línea media del sector de la sociedad que cuenta con menos recursos económicos”, resaltó el dirigente con orgullo.

Por ello, sostuvo que “decidimos digitalizar los servicios de Ayudas Económico-Sociales, la entrega de Kits Escolares, la entrega de Ajuares para los recién nacidos, entre otros servicios que brindamos y que, en conjunto con el lanzamiento de la Tarjeta CABAL del STMBB, viene a cerrar el círculo de amparo y protección a este sector de los trabajadores que nunca dejamos solos durante los avatares que produjo y sigue produciendo el COVID-19”.

“Y como miembro del Equipo Nacional de Gestión de Crisis Covid-19, estuvimos presentes con los trabajadores que son la primera línea de exposición frente a este virus. Gestionamos para el trabajador los insumos y herramientas necesarias para protegerse, denominado EPP (Equipo de Protección Personal). Estos insumos fueron entregados alrededor de 3 mil compañeros que hicieron y siguen haciendo frente al virus. Como el único municipal que formó parte de ese ente, tomé la responsabilidad de intentar reducir el número y la proporción de trabajadores municipales de la salud infectados, a partir de la estrategia común en todas las dependencias”, cerro el ex candidato a senador provincial por el Frente Renovador por la Sexta Sección.

“Puedo apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo”

Posteriormente, Agüero no esquivó la pregunta vinculada con la credibilidad de los sindicalistas, un valor que está en juego todos los días: “Estamos acostumbrados a la desconfianza. Pero siempre con la conciencia tranquila. A mí me hicieron 8 auditorías, fui espiado y nunca encontraron nada raro. Vuelvo a repetir, una de las cosas que más me gratifican es poder mirar a los ojos a todos y cada uno de los afiliados. Yo entiendo que los gremios sean mal vistos porque es noticia cuando algo malo pasa con algún sindicato o dirigente. Pero nunca es noticia cuando se hacen las cosas bien y transparentes. Eso no vende y lo entiendo. Pero yo puedo apoyar la cabeza en la almohada y dormir con tranquilidad porque sé que hemos hecho las cosas bien”.

“Entiendo las dudas de la sociedad con respecto a los gremios y a la corrupción. Pero también entiendo que la sociedad quiere transparencia y nosotros no tenemos nada que esconder”

“Te puedo nombrar al menos tres cambios fundamentales que impulsamos y que pueden describir nuestra impronta en la representatividad al frente del STMBB. En primer lugar, hemos trabajado en la modificación de nuestro estatuto creando nuevas secretarías para brindarle mejores prestaciones a nuestros afiliados. Un ejemplo de ello es la Secretaría de Previsión Social para fomentar las actividades de nuestros Adultos Mayores solucionando en un 90% la problemática de cada afiliado ante el I.P.S (Instituto de Previsión Social) como también toda acción que requiera la intervención del área de Acción Social”, detalló.

En esa misma dirección, añadió que “además, hemos constituido la Secretaría de Género donde las mujeres tienen una participación activa en la vida diaria sindical. Nosotros podemos decir orgullosos que somos el único sindicato en Latinoamérica en tener paridad de género incorporada en su estatuto para las listas de autoridades. En la diversidad nuestra Institución adhiera a todo lo que sea leyes de inclusión dándole un rol importante al LGBT. Finalmente, podemos decir que somos el segundo sindicato del país en reglamentar en nuestro estatuto que el secretario general no pueda permanecer más de dos periodos consecutivos en el mencionado cargo”.

Y mencionó que “a su vez, estamos trabajando activamente en buscar transparentar mucho más la función de los gremios. Estamos trabajando en la reglamentación de la presentación de declaraciones juradas para que sean los mismos afiliados, y la sociedad, los encargados de ejercer el contralor necesario sobre el crecimiento patrimonial de cada uno de los miembros de la comisión”, al tiempo que agregó que “también estamos avanzando en la implementación de la ‘ficha limpia’. De esta manera habrá obligación de no tener causas judiciales abiertas al momento de acceder al cargo ni que se generen en el transcurso del mandato. Ya lo hemos reglamentado por opción real”.

“Solucionar los problemas que los bahienses piden a gritos”

En el epílogo, le dedicó unos minutos a la realidad de la ciudad: “Tengo la sensación que la política está cansando a cierto sector de la sociedad. Por ahí me estoy equivocando. No sé si será un cansancio fruto de lo que estamos viviendo con el coronavirus. Pero me da la impresión de que es momento de poner real énfasis en tratar de solucionar los problemas que los bahienses están pidiendo casi a gritos. No siento que se los esté escuchando”.

“Veo que los sectores más vulnerables de nuestra ciudad tienen que tener más protección haciendo mucho más de lo que se está haciendo. No la están pasando bien. Formo parte del Bloque Unidad Sindical y hemos presentado en el ámbito del HCD un proyecto de resolución acompañando la propuesta de modificación del Impuesto a las Ganancias y establecer un nuevo piso, en el que solo pagarían los salarios superiores a $ 150 mil mensuales y las jubilaciones superiores a ocho haberes mínimos garantizados”, sentenció Agüero.

Lejos de las medias tintas el referente bahiense de los municipales sostuvo que “siento que se están olvidando de los trabajadores, de la generación de empleo para los bahienses y de la inserción laboral para los más jóvenes. También creo que hay que hacer mayor hincapié en un tema central como la seguridad, una gran deuda pendiente para los vecinos de nuestra ciudad”.

“Finalmente, en una materia que nosotros hemos hecho historia con políticas activas, en Bahía Blanca veo inacción en materia de género. No veo voluntad política ni compromiso en esta materia. No veo que haya acompañamiento a los proyectos que impulsan políticas directas de acción que fomenten una equidad real de condiciones. Es decir, no veo que se traduzca en acciones reales y concretas las políticas de género por parte de los diferentes cuerpos legislativo y ejecutivo”, concluyó.

Empleados de Comercio le gana a la pandemia

En segundo término, el secretario general de la Asociación Empleados de Comercio en Bahía Blanca, Miguel Aolita, se brindó ante la requisitoria de LA BRÚJULA 24 y describió el momento que atraviesa el organismo y, particularmente, sus afiliados quienes, en definitiva, son los que le dan sentido a la existencia del gremio.

“En el gremio, tanto el año pasado como en lo que va de este 2021, se está viviendo una realidad diferente, a las claras muy difícil a partir de las distintas problemáticas que se presentan y tenemos que resolver no solo en el día a día, sino también a cada hora y a veces hasta minuto a minuto. No obstante, tenemos la firme convicción de que entre todos vamos a lograr salir adelante, con un pensamiento que apunta a que muy pronto podamos ir regresando a todas las actividades que siempre supimos llevar adelante en tiempos previos a la pandemia. Ese es nuestro principal desafío”, destacó Aolita.

Y con el foco puesto en la infraestructura, resaltó: “Aprovechando los meses en los que se paralizó la actividad, se llevaron adelante obras en los salones de fiesta con la instalación eléctrica, remodelaciones, tareas en la iluminación, montamos equipos de aire acondicionado frío-calor. También renovamos los baños, agregando los de personas con discapacidad y cambiadores para bebés. El receso nos dio tiempo para llevar a cabo estas tareas, porque hasta antes de la llegada del coronavirus teníamos la agenda completa todos los fines de semana”.

“Es el día a día y tratamos de no quedarnos quietos para avanzar en virtud del bienestar del afiliado”

“En la sede del gremio (Rodríguez 60) hicimos una fuerte inversión en el ascensor para brindar un mejor servicio a los jubilados que acuden al edificio. En 2021 no tuvimos el funcionamiento de la pileta, la colonia de vacaciones y, si bien no pudimos hacer la fiesta por el Día de la Mujer, realizamos sorteos en distintos comercios de la ciudad como una manera de estar presente para devolver la confianza que depositan los y las compañeras mercantiles en nosotros. Lo propio ocurrió en el día del empleado de comercio y en fin de año. Otro de los puntos que estamos esperando que regrese es la Escuela Polideportiva”, aseveró el continuador del ciclo de Ezequiel Crisol.

La responsabilidad de representar a casi 15 mil afiliados

Aolita tradujo en números la cantidad de afiliados a los que debe defender: “Tenemos un padrón muy importante, superior a 14 mil afiliados, a los que debemos sumarles sus respectivos familiares a cargo. Una de nuestras premisas es brindarles contención y atención a las distintas problemáticas”.

“Con relación a los beneficios de los que gozan los compañeros mercantiles, han valorado que antes de la pandemia se llegó a entregar las mochilas con los útiles escolares y en los casos que correspondía, los guardapolvos. Y este año invertimos más de 7 millones y medio de pesos para repetir esa dinámica, a sabiendas de que el año pasado no hubo actividad escolar presencial. Es algo que nos habíamos propuesto: estar presentes pese a las dificultades”, recalcó en otro segmento de la entrevista con este diario digital.

En paralelo, se mostró esperanzado: “Estimamos que en el transcurso del año podremos llevar adelante los eventos a los que estábamos acostumbrados antes de la pandemia, que incluía homenajes a niños y jubilados.

“Hay personas honestas y corruptas en todos los ámbitos”

Frente a la generalización conceptualmente negativa que cunde entre la gente sobre los dirigentes gremiales, Aolita sentenció que “el pensamiento es propio de cada persona que compone la sociedad. Los que trabajamos día a día estamos tranquilos que lo hacemos por y para las compañeras y compañeros mercantiles. En todos los ámbitos existen personas honestas y corruptas, lo importante es demostrar siempre que en cada tema estamos al frente de la situación que se nos presente”.

“Cuando uno se entera de una irregularidad o un delito, no cae bien, sea en el ámbito que sea. Quienes hacemos las cosas bien, solo podemos seguir tratando de hacer las cosas bien para que los trabajadores confíen en uno. Uno, desde el humilde lugar que le toca ocupar, propone mirar a aquel que hace las cosas bien y tratar de imitarlo”, cerró, en relación a ese tema.

Bahía, para el titular de la AECBB

Bahía Blanca para Aolita fue la localidad que lo ha cobijado, al llegar desde la vecina Punta Alta con una gran cantidad de ideas que en parte ha podido cristalizar: “Como ocurre a nivel mundial, la ciudad está viviendo un párate debido a la pandemia que escapa a la responsabilidad de alguien en particular”.

“Sin embargo, estoy convencido de que se necesita trabajar en conjunto, con todos los actores, para que podamos salir adelante y proyectar a Bahía Blanca hacia la región. Eso hará que naturalmente se produzca un crecimiento en todos los ámbitos. El potencial es enorme y nuestra responsabilidad es trabajar aportando ideas y proyectos concretos”.

La UTA no bajó los brazos pese al Covid-19

Uno de los sectores más golpeados por la pandemia fue (y sigue siendo), sin lugar a dudas, el del transporte. Desde la seccional Bahía Blanca de la Unión Tranviarios Automotor se plantaron a los micrófonos de este medio y manifestaron su preocupación frente al contexto en el cual, pese a todo, pudieron salir airosos.

“Dependemos de algunas cosas que deben ocurrir en el país. Nuestro proyecto es tratar de ir volviendo poco a poco a la normalidad. Necesitamos que se restaure el consumo, que las clases sean presenciales en todos los niveles, eso va a implicar un crecimiento de un 30 y hasta 40% de nuestra actividad. Que los trabajadores vuelvan a recuperar sus puestos de trabajo”, sostuvo Ricardo Pera, secretario general de la UTA.

Pese a ello, durante la charla con LA BRÚJULA 24, el exconcejal recalcó que “por sobre todo que nuestros compañeros estén vacunados, para que nos acompañen en el esfuerzo que realizamos para salvaguardar sus fuentes laborales. La paritaria que tendremos por delante va a oscilar el 30 o 35% con una revisión en septiembre u octubre".

A su turno, Roberto Ponce, secretario adjunto de la organización sindical, puso el énfasis en el día a día de su tarea: “Todos los trabajadores están afiliados al sindicato y se sienten respaldados porque somos compañeros antes que dirigentes gremiales. Vamos a las materas, a la punta de los talleres, charlamos con los mecánicos, con las chicas de SUBE, con las de monitoreo y los choferes. Y con la información que se traslada a través de los delegados, logramos tener llegada permanente a ellos”.

“Mucho de lo que ocurrió en 2020 no se hubiera podido hacer si no hubiésemos estado palmo a palmo con los trabajadores. Compartimos sus preocupaciones y creyeron en nosotros para avalar las decisiones que tomamos. Eso nos dio la fuerza que hizo agudizar el ingenio para salir adelante. Primero charlamos con cada uno para conocer sus inquietudes antes de sentarnos a la mesa para representarlos, en el marco de los temas difíciles que se presentan cotidianamente y deben ser resueltos”, enfatizó Ponce.

Encasillamiento y generalización, bajo la mirada de la UTA

Tal como hicieron anteriormente Agüero y Aolita, el propio Pera tomó la palabra y se expresó sobre el preconcepto enquistado en la sociedad: “No lo vamos a poder cambiar nosotros, como ocurre con los políticos, del periodismo o de cualquier actividad que sea remunerada. No somos mejores o peores que nadie, pero tenemos en clara nuestra función de representación de nuestros compañeros”.

“El sindicalismo a veces tiene merecido el preconcepto, hay gremios que son responsables de que el ciudadano nos meta a todos adentro de una misma bolsa”

“No ingresamos sin saber cuáles son las necesidades de los trabajadores. Nuestra idea es siempre mantener la fuente de trabajo. Representamos a 900 compañeros, en un año 2020 para el olvido como la pandemia. Sin embargo, junto al municipio y la pandemia, pero fundamentalmente por los afiliados al gremio, le hicimos frente y si no hubiese existido confianza en la conducción, hubiese ocurrido lo que pasó en otros puntos del país, donde no trabajaron y cobraron”, aclaró durante un tramo de la extensa nota.

Y lo reflejó con hechos: “La pandemia hasta el día de hoy nos expuso a una realidad muy cambiante, hasta la llegada de la vacuna que nos permite mirar el futuro con optimismo. No se le debe un peso a nadie ni se despidió a ningún trabajador. No podemos dejar que no perciban la totalidad de los haberes. En la corta y media distancia nos propusimos ese objetivo y lo logramos, pero en lo que respecta a la larga distancia estábamos atado a Nación. Fuimos una de las seccionales que tuvo la satisfacción de no vivir una crisis en tal sentido”.

“La gente nos ve así porque hay sindicalistas que terminan siendo más ricos que los empresarios, con trabajadores pobres y empleadores fundidos. Por eso tratamos de ser familia de la gente que nos toca representar, siendo compañeros y amigos. Estamos tranquilos que cometimos muchos errores, tenemos defectos, pero también la seguridad de que conocemos la realidad de las personas que representamos. Se perdió la confianza en las instituciones y, en lo que respecta a nuestra área, vemos lo que nos pasó a lo largo de los años. No vamos a hablar mal o bien de alguien, solo sabemos por qué nos eligieron y tratamos de ser lo más transparente posible”, concluyó.

“No nos gusta como se maneja el tema tránsito”

Al cierre, Ponce miró en perspectiva a la ciudad: “Con relación a Bahía Blanca, no estamos de acuerdo con la forma en la que se maneja el tránsito. No nos gusta. Tampoco cómo se ha planteado los estacionamientos y las bicisendas cuando tenemos calles de 10 o 12 metros, a diferencia de Buenos Aires, Córdoba o Rosario que tiene arterias de hasta 22 metros. Y se podrían hacer conexiones en calles como avenida Alem o en Vieytes, como se realizó la senda para transportes especiales en el centro”.

“Lo que sí quiero destacar es que ha privilegiado al transporte de pasajeros porque sigue siendo lo más económico para los usuarios. Ha querido ayudar permanentemente al sistema, a diferencia de otras ciudades. Quiero destacar el compromiso del Intendente, quien nos prometió que no iba a desfinanciar el servicio, que quizás no sea el mejor, pero es aceptable y se puede mejorar”, reconoció, rescatando los aspectos positivos de la relación de la UTA con el Ejecutivo, encabezado por Héctor Gay, al tiempo que cerró con la siguiente reflexión: “Debemos dejar de gastar tiempo y dinero en algunas situaciones y empezar a darle más atención a los espacios verdes y a lo público; es allí donde se ve un verdadero gobierno”.

Camioneros, y la ventaja de no tenido parate

Roberto Arcángel se ha ganado un espacio en la consideración de este informe por la prolongada trayectoria en su función y, en consonancia con sus colegas, evaluó la actualidad de nuestro gremio: “Es sin lugar a dudas complicada, tal vez un poco menos si nos comparamos con otras actividades porque nosotros no paramos en pandemia. Sin embargo, nobleza obliga, el receso de la economía es algo que nos afecta a todos y nadie está ajeno a esta complicación”.

“Siempre nos hemos mantenido en la línea de la defensa de los derechos de los trabajadores y sus familias”

“Con respecto a nuestra central gremial en la ciudad, siempre encontramos la forma de cargar energías para trabajar en el bienestar de los compañeros. En lo social somos autocríticos y nos sentimos un tanto en deuda, creo que es una falencia de muchos años de esta seccional para con sus afiliados. En lo que respecta a la infraestructura, hemos hechos grandes esfuerzos para mejorar el camping y habilitarlo con algunas obras. Lo propio hemos realizado con las instalaciones del sindicato y los consultorios, para la atención de la obra social”.

La clave: lograr cercanía con el afiliado

Arcangel confirmó que el Sindicato de Choferes de Camiones cuenta con “cerca de 5 mil 500 afiliados directos, todos con su grupo familiar. Como siempre nos dice nuestro secretario general y adjunto, hay algo que no se negocia y es mantener la férrea defensa de los derechos laborales de los trabajadores”.

“Desde mi punto de vista, creo que eso se hace mas fluido cuando los dirigentes están en permanente contacto con los afiliados, en algunos casos a través de los delegados y otras ocasiones con presencias o reuniones entre dirigentes y afiliados, para conocer de primera mano y de su propia voz las inquietudes que buscan canalizar por nuestro intermedio”, enfatizó el líder del gremio.

“Tocamos intereses de gente con poder”

El dirigente gremial abordó la imagen negativa que los atraviesa: “Para muchos decir sindicato es mala palabra o sinónimo de corrupción. En lo personal, trabajo mucho para desterrar ese pensamiento, pero debo admitir que no es una tarea sencilla. Más allá de todo, creo que con el tiempo va disminuyendo ese pensamiento. Somos nosotros los que tenemos que demostrarle a la sociedad que somos humanos y, como tal, existen buenos y malos del mismo modo que uno los puede encontrar en cualquier otro ámbito”.

“Lo que ocurre es que generalmente nosotros tocamos intereses de gente con poder y por eso tratan de demonizar, poniendo a todos los sindicatos al mismo nivel. Muchos de nosotros hemos contribuido con eso, es cierto, pero también creo que hay dirigentes muy nobles, honestos y capaces”, disparó, sin vacilar.

Críticas al gobierno local por el momento de la ciudad

Arcangel consideró que “Bahía Blanca es una ciudad que veo con mucho potencial, tanto por su puerto como por su ubicación estratégica. En contrapartida, lamento que durante estos años que el gobierno actual lleva al frente del municipio, no se hizo nada para preparar a la ciudad para un crecimiento demográfico e industrial”.

“Ni siquiera se atendieron los problemas de infraesctructura que presenta la ciudad, como los servicios públicos básicos y el mejoramiento de las calles. A los gobiernos populares nos critican por el clientelismo, pero ellos ahora en vísperas de las elecciones, hacen lo mismo o aún más”, se quejó.