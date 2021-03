Las clases arrancan marcadas por el paro de Suteba Bahía Blanca

Este lunes se inician las clases en los jardines de infantes y en las escuelas primarias de toda la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la vuelta al ciclo lectivo con cierta presencialidad se verá afectado en Bahía Blanca, ya que el gremio Suteba decidió realizar un paro de 48 horas para visibilizar que no están dadas las condiciones para volver a las aulas.

"Las escuelas siguen con problemas edilicios, no tenemos las suplentes para los cargos que hay que cubrir y no hay insumos para hacerle frente al protocolo", afirmó Ana Canullo, titular del gremio en diálogo con LA BRÚJULA 24.

"Nos mandaron a nuestras casas en marzo cuando casi no había casos y nos encontramos con una virtualidad para la cual no estábamos preparados. Ahora nos quieren hacen volver a las aulas, cuando las condiciones sanitarias tampoco están garantizadas. Las escuelas siguen con problemas edilicios, no tenemos las suplentes para los cargos que hay que cubrir y no hay insumos para hacerle frente al protocolo que demandan", mencionó la sindicalista en comunicación con el programa Nunca es Tarde.

QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS

Claudio Martini, Inspector Jefe Región 22 en Educación, dialogó con el equipo de La Mesa Dominguera, programa que se emite en LA BRÚJULA 24, sobre los detalles de la vuelta a clases presenciales.

Respecto a los protocolos, el licenciado indicó que “el plan jurisdiccional está previsto para todos los niveles. El nivel inicial tiene algunos ajustes propios, en ese caso el tapabocas no es obligatorio, los papás pueden ingresar con los chicos con los protocolos de seguridad, entre otras cosas”.

En ese sentido, Martini explicó que si se llega a detectar algún contagio “se aísla a todo el grupo, pero el docente, con máscara, barbijo y a dos metros, no se considera contacto estrecho. Después de sanitizar el lugar puede seguir trabajando”.

“Teníamos algún faltante de insumos en algunos distritos como Rosales y Bahía, pero al día de hoy (por ayer domingo) están llegando elementos al Concejo Escolar”, señaló.

Por último, precisó que “hay un 85% del servicio educativo que inicia mañana. Y hay un porcentaje bajo que tiene otras situaciones por resolver, como obras mayores y menores que se irán desarrollando en el transcurso de la semana. Un grupo de escuelas iniciará con la virtualidad hasta que se solucionen estos inconvenientes”.