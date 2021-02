Carlos Sánchez en grave estado

El humorista se encuentra internado en la Clínica Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires. Su cuadro de salud es muy grave

Información extraoficial hablan de una situación difícil de revertir. Desde el 2010 está luchando contra el cáncer que comenzó por el hígado pero que fue dándole batalla todo el tiempo

“Estuve con medicación vía oral y todo lo jodido que tenía se curó, pero el único que es resistente a la quimioterapia es un tumor que tengo en la cadera. No se puede operar porque si tocan el nervio ciático me queda la pata estúpida. Entonces, me cambiaron a quimioterapia por vena”, explica el actor oriundo de Bahía Blanca le dijo hace dos años a Teleshow.

Fuente: Pablo Layus.