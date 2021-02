Mauro "Turu" Martínez anunció su retiro y disparó: "Carrio no habla con los jugadores"

"Los ciclos arrancan, se desarrollan y terminan y yo considero que el mío en el fútbol ha concluido".

Con esas palabras, vertidas en el programa El Deportivo 24 de LA BRÚJULA 24, Mauro "Turu" Martínez, capitán y emblema de Liniers, anunció que colgará los botines a los 32 años y tras 28 vividos en la institución de la Avenida Alem.

"No encuentro motivación, me sacaron las ganas", agregó, dando a entender que las razones de su drástica determinación, tenía otros matices.

Finalmente y mientras desarrollaba su relato, el defensor de 32 años, comenzó a aclarar las verdaderas razones que los llevaron a tomar una determinación tan drástica y dejó en claro que mientras Walter Carrio sea el DT, no volverá a vestir la albinegra.

"Hay un montón de cosas que no comparto y que tal vez siendo joven, las tomás desde otro lado porque te enfocás más en seguir jugando, pero que hoy con 32 años me influyen", dijo.

"Hay que tirar para el lado de Liniers y no para el lado personal. El club es muy grande y va más allá de Walter Carrio, de Mauro Martínez o de quien sea. Por eso, como yo no estoy de acuerdo con el proyecto, me voy. Mis convecciones no las cambio por nada y lo que digo, lo sostengo", acotó.

El defensor reconoció que las diferencias con el entrenador fueron importantes y aseguró que de un día para otro, se enteró que se quedaba afuera del equipo (no integró las últimas dos convocatorias).

"Me quedé afuera de las últimas dos convocatorias y nadie me dio una explicación. No me senté a hablar con el DT, porque Carrio no habla con los jugadores. Pero siendo el capitán, me parece que no son las formas", explicó.

Según Martínez, este tipo de comportamientos por parte del entrenador vienen desde hace un tiempo y que su caso, no es el primero. "También le pasó a Miralles, Olivi, Julio Acosta, Escudero, Bárez... Cuando son muchos los casos, algo extraño hay y es evidente", disparó.

"El capital humano es lo más importante tanto en una empresa, en un club o en una familia. En la última campaña tuvimos todo como para ascender, pero fracasamos. Podemos echarle la culpa a todo el mundo, a los árbitros, a los rivales a lo que sea, pero nosotros lo perdimos de lunes a viernes", sentenció.

El defensor mencionó que se juntó con los dirigentes para explicarles su decisión y que hoy fue el primer día que no se presentó a entrenar. Además, aseguró que más allá de haber recibido ofertas de otros clubes de la Liga del Sur, dijo que por el momento, no se siente motivado para jugar: "Será el momento de priorizar mi trabajo, mi familia y mis otras actividades", completó.