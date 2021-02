"Queremos que la perra se vaya del barrio", el reclamo de los vecinos de Palihue

Vecinos de Palihue se juntaron esta tarde en la plaza del barrio para reclamar por la presencia del perro que el pasado 28 de enero atacó a un nene de 4 años y le provocó importantes heridas de las cuáles, afortunadamente, se encuentra en plena recuperación.

"El perro sigue en la casa y los vecinos tenemos miedo", explicaron algunos de los manifestantes, quienes se comunicaron con la redacción de LA BRÚJULA 24.

Del encuentro participaron tanto Solange, la mamá del pequeño que recibió más de 80 puntos de sutura durante su paso por el hospital y Victoria, la mamá de un pequeño de 7 años que también fue atacado por el mismo animal en noviembre del año pasado.

"El nene que fue atacado en noviembre no se quiere acercar a la plaza y el otro sigue recuperándose en la casa. Nuestra intención es que el perro se vaya del barrio".

"Eran tres los perros, pero esa fue derecho a mi hijo, lo agarró de la pierna y no lo soltaba. Empezamos a forcejear, yo trataba de arrastrarla con el collar. Quería ponerle la mano en la boca para que me mordiera a mí y no al nene. Lo agarró de la cabeza, del cuello, tiene todo agujereado. Llegué a pensar que me lo mataba", había contado Solange el día después del tremendo episodio.

Tras el ataque, el dirigente político Dámaso Larraburu reconoció que el animal es de su propiedad y se puso a disposición de la familia.

"Ayer mi perra se escapó, yo la corrí y cuando di la vuelta habré tardado unos tres minutos. Estaba frente a la ex sociedad de fomento, la tomé y la traje a mi casa de vuelta. Continué con mis actividades y a la noche me mandó un amigo una publicación de un grupo de Facebook del barrio. Por las características que se dieron, fue mi perra", dijo.

El pasado 9 de febrero, el fiscal Cristian Aguilar confirmó que Larraburu será imputado por el delito de "lesiones culposas".

"En el caso del menor son graves. Para la ley, el perro es un objeto, por lo cual hay un nivel de custodia, vigilancia y cuidado. Si alguien no lleva adelante esta tarea, se reprocha el daño que puede provocar ante terceros. Fiscalía no dispone qué hacer con el animal", explicó en aquella oportunidad.