La titular del Suteba Bahía Blanca, Ana Canullo, dialogó con el programa "Nunca Es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 respecto a la chance de la vuelta a clases en las próximas semanas en el territorio bonaerense.

Al respecto, aseguró que "la notificación formal tiene que ver con la intensificación del aprendizaje a partir del 17. El primero de marzo primaria, el ocho de marzo secundaria. Que inicien las clases no significa que todos lo hagan de forma presencial".

Y en esa línea enfatizó que "no tiene que ver con una postura caprichosa de los sindicatos docentes, sino con una preocupación de la salud de los trabajadores, estudiantes y sus familias".

De igual manera aclaró que "se pronostica que la circulación del virus será más alta en marzo, con los elementos de seguridad que recién están llegando y con cargos por cubrir aún".

A su vez Canullo reflexionó recordando que "hablamos de una pandemia donde países de primer mundo debieron retroceder porque se multiplicaron los casos".

Por último, remarcó que "si no podemos iniciar el 1 de marzo, deberemos tomarnos un mes, y podemos regresar el 1 de abril y no pasa nada. El año pasado, nos fuimos de las escuelas y no había un caso, no había circulación comunitaria. En un año ¿Qué cambió? Se entiende la diferencia entre la presencialidad y la virtualidad, pero no a costa de la salud".