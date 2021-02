La psiquiatra de Maradona se presentó en la fiscalía tras la aparición de los escandalosos chats

La psiquiatra Agustina Cosachov se presentó junto a su abogado a la Fiscalía general de San Isidro este viernes al mediodía para conocer formalmente la imputación por “falsedad ideológica”. Se la acusa de mentir en el diagnóstico de Diego Maradona, quien falleció el pasado 25 de noviembre.

La Justicia dijo que Cosachov certificó que Diego se encontraba bien de salud sin haberlo visto, según informó este martes su abogado Vadim Mischanchuk.

“Hace muy poco recibimos la notificación de que la fiscalía estaría dudando de la veracidad de un documento datado el día 20 de octubre y que habría sido confeccionado por mi defendida Agustina Cosachov. Esto es de rutina, a mí no me llama la atención ni me preocupa”, dijo el letrado.

Cosachov y el neurocirujano Lopoldo Luque están en el punto de mira de la investigación judicial que trata de determinar si hubo algún tipo de negligencia médica en torno a la muerte del astro, el 25 de noviembre pasado de un paro cardiorrespiratorio a los 60 años, lo que podría derivar en una imputación por homicidio culposo.

Así es como la psiquiatra decidió presentarse este viernes en la Fiscalía para tener acceso al documento original y luego hacer el descargo pertinente.

Para Mischanchuk, este tema “no complica en absoluto” a Cosachov. “En el transcurso de los seis meses que duró el tratamiento y la asistencia hacia el paciente existieron consultas en domicilio, en internaciones en las clínicas que estuvo, en consultorio y algunas que fueron no presenciales. En ese abanico de posibilidades tendremos que ver el documento original”, indicó.

