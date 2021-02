Jorge Rial sorprendió con su anuncio: "No vuelvo a Intrusos"

Luego de varias semanas de ausencia en la conducción de Intrusos, Jorge Rial reapareció en vivo en el ciclo de América y se refirió a su continuidad en el programa y en el canal, con el fin de terminar con las especulaciones. Además, habló de su futuro al mando de un magazine en el prime time de la emisora.

“Gracias por la preocupación de los colegas por saber cuál es mi futuro en la televisión. Me conmueve el esfuerzo de informar sin datos. Para que se queden tranquilos, no me voy de América. Tal vez mañana cuente todo en el único lugar que importa: Intrusos”, había adelantado el periodista en las últimas horas del martes. Durante el tiempo en que no estuvo, Adrián Pallares fue el anfitrión del ciclo de espectáculos.

“Ansiosos porque vamos a escuchar toda la verdad”, dijo el conductor con Rodrigo Lussich al comenzar la emisión del miércoles, y Rial interrumpió: “¿No me van a saludar, boludos? Estoy viendo en el chat todo lo que van a decir”,

Luego, explicó: “De mi vida profesional no hablé, agradezco a los que se interesan y admiro a los que informan sin información. Escucho gente que no me conoce y no sé su tono de voz, no hablé con nadie, por cuestiones de rearmado del canal, que es entendible. Efectivamente no vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad, lo parí”.

“Podría quedarme acá cómodo. Pero hay que reinventarse, estoy por cumplir 60″, dijo, y aclaró que se queda en América haciendo un nuevo programa que tiene en su cabeza desde hace dos años pero que por necesidades del canal no pudo hacer antes.

“Venía necesitando un cambio y un desafío. Sentía que marcaba tarjeta y facturaba y no está bien para mí ni para el programa eso. No este último año. No me voy porque me haya peleado con nadie”, agregó. Además, confesó que el programa del 31 de diciembre lo grabó sabiendo que sería el último con él al frente.

¿Por qué no hace los dos programas a la vez? “Tengo 60, ya no estoy para eso y es descuidar a uno para hacer el otro. Esto es un desafío personal y yo asumo los riesgos. Es un proyecto fuerte y sobre Intrusos, no me voy enojado con nadie”. Sobre el ciclo de los mediodías dijo que decidió no tocar la estructura, para que sea el canal el que después lo rearme en caso de querer o necesitarlo.

“Vos no te vas porque sos Intrusos. Intrusos y Rial es lo mismo”, dijo Pallares, y el periodista y ahora ex conductor reiteró que el programa es su casa. ¿Por qué no habló antes? “Quería hablar con la gente del programa y, de hacerlo, lo iba a hacer acá. Vine hoy porque había que hablar y ya estaba todo más armado en el canal”.

Sobre el rubro dijo que ya no era lo mismo que antes: “Me tocó hablar con gente que no sabía quién era. Mucha fugacidad, pensamiento etéreo, vago. Es por el uso y abuso de las redes, las figuras se retiran y ya no hay un recambio. Intrusos se adaptó a todo y pasaron todos los temas, el tema Maradona fue uno de los lugares donde mejor se tocó. Yo me adapto porque soy periodista, básicamente”.

Dijo que anunciar la muerte de Maradona fue el momento más fuerte que le tocó vivir en el aire, ya que minutos antes de dar la noticia le llegó un mensaje que decía “palmó el gordo”. Sobre los cambios, dijo que no le gustaba que en los últimos tiempos los periodistas se convirtieran en noticia: “No me hables de tu vida, no me interesa. Por este conjunto de cosas dije ‘vamos a probar otra cosa’”.

Su mujer Romina Pereiro y sus hijas Morena y Rocío no solo aceptaron su decisión, sino que lo apoyaron. A quien le costó un poco más comprender su decisión fue a Liliana Parodi, gerenta de programación e histórica productora de Intrusos.

Su nuevo proyecto se llamará TvNostra: “Vamos a hablar de actualidad, de política. Creo que la opinión del periodista está sobrevalorada por el periodista pero desvalorizada por la sociedad. Va a haber una sección que se va a llamar ‘politucedes’, porque está plagado y al político no hay nada peor que ponerlo delante de un espejo. Vamos a mostrar lo que pasa todo el día, con una mirada irónica y humorística, sin hacer antipolítica, lo más importante es la democracia”.

“No nos vamos a reír con los políticos, porque ellos no están en la platea, están en el escenario por decisión propia. Otro tema interesante es su vida privada, que no tienen, porque influye en sus decisiones”, dijo, y aclaró que el programa no será solo político sino que se hablará de todo lo que pase en el día.

“Será de actualidad con informes, contenido y me van a acompañar periodistas”, contó, y reveló el horario: de 21:00 a 22:30. En ese sentido aclaró que no sale ningún programa de la grilla. Más tarde, recordó otra novedad: “Va a haber un canal dentro del programa”.

Para el primer programa está intentando “cerrar una figurita difícil que menos habla y que es internacional también”, pero no dio más pistas. Mientras, sigue trabajando con la producción en la música y en la escenografía. ¿Por qué ese nombre? “Por esa cosa que siempre dicen de que soy mafioso, que siempre me causó mucha gracia”.

Sobre el año que pasó, en plena pandemia, se quejó de que muchos periodistas “militaron contra la vacuna” y dijo que el periodismo es un rubro en el que no existe la autocrítica: “Se manejó muy mal la información”, dijo, y ejemplificó: “La diferencia entre el dióxido de cloro y la vacuna es que la vacuna te la dan en un laboratorio y lo otro en una ferretería"

¿Qué pasará en el mundo del espectáculo? “Marcelo vuelve, yo creo que Susana también, Mirtha, todos. Un año sin estar es mucho, está bien que Susana se la pasó viajando, le chupó un... todo. Fui al teatro a ver a mi hija y es raro entrar al teatro ahora, cambia”.

Desde hace tiempo Rial está distanciado de APTRA, la asociación que organiza los premios Martín Fierro. Cuando los panelistas debatieron sobre si creen posible que se vuelva a hacer la entrega, ironizó: “No se puede porque es APTRA. Además son todos de riesgo”. Y adelantó que “en Masterchef ya hay problemas”: “Hay una mujer que logró unificar todo el odio, decir que ella es actriz es exagerado, conductora también”.

(Fuente: Infobae)