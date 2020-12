HCD: sin el apoyo de la oposición, fue aprobado el aumento de tasas

Sin el apoyo de la oposición (votaron en contra los concejales del Frente de Todos y la concejala Gabriela Schieda), y tras un intenso debate, el Concejo Deliberante aprobó hoy la suba en las tasas municipales, las cuáles comenzarán a abonarse a partir de enero.

El concejal oficialista José López fue el encargado de explicar el proyecto de ordenanza y mencionó que la iniciativa "es progresiva" y que los topes serían del 35%.

El proyecto aprobado establece que no habrá aumentos en la tasa de Seguridad e Higiene y que se otorgarán descuentos del 50% para quienes hayan facturado menos de 4 millones de pesos durante 2020.

En cuanto a la tasa de alumbrado, limpieza y conservación (ALC) se difundió que hay 157 mil partidas de inmuebles en Bahía Blanca y que 93.000 van a pagar el mínimo de entre 300 y 680 pesos mensuales por ese servicio. Además, se explicó que se establecerán descuentos por pago semestral del 7.5% y por pago anual del 15%. Luego describió que para quienes pagan patentes de motos y el cementerio habrá aumentos del 35% para el próximo año.

Sin embargo, desde la oposición se mostraron contrarios y mencionaron que se trata del aumento más regresivo "desde la vuelta a la democracia", con subas que, en algunas partidas, podrían alcanzar el 45, 50 y hasta el 90%.

"Hay valores que en otras oportunidades no se habían tocado y que esta vez si fueron modificados, como los coeficientes de servicios y los mínimos. Cuando se conjugan estas subas en cada una de las ocho categorías, en algunas nos encontramos con números escalofriantes. En categoría 1 y 2, hay casos con subas que van entre el 45 y el 50%", se quejó el concejal Mandará.

"Es el aumento más regresivo al menos desde 1983, que es cuando se iniciaron los registros. No entiendo por qué ese empecinamiento en que ganen más los que siempre ganan y que pierdan más los que siempre pierden", agregó.

En medio de su alocución, Mandará fue interrumpido por el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, quien le mencionó que ya llevaba 30 minutos hablando, cuando lo permitido es 10 minutos.

"Lo que pretendo es que después no me digan que no está fundamentada nuestra negativa. Disculpe si lo aburrí. Si dura mucho o dura poco no debería ser problema, somos concejales y otra cosa que hacer no tenemos. Por respeto a nuestros contribuyentes, deberíamos fundamentar nuestras determinaciones", se quejó.

"Sucede que de los 10 minutos que tiene en el reglamento, usted habló 30", le respondió Compagnoni.

Enseguida, quien le contestó Nicolás Vitalini, quien le reclamó que en lugar de tanto discurso, la oposición podría "sincerarse y decir que no la van a votar por cuestiones políticas".

"Todos somos ciudadanos de este país y todos los días vemos cómo las cosas aumentan diariamente. De hecho, esta última semana hubo dos aumentos consecutivos en el combustible. Pero no se puede financiar un municipio, sin que exista un aumento de este tipo", reflexionó.

"Cuando se quieren poner en el rol de sensibles y poner al otro en el lugar de beneficiar a un determinado sector, se acaban las adjetivaciones", agregó.