Susbielles duro contra ABSA: “Es insostenible que vivamos entre ríos de mierda”

El intendente Federico Susbielles inauguró esta mañana las sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante.

Frente a los 24 concejales de Bahía, el jefe comunal enumeró una serie de reflexiones ligadas a su gestión y el repaso por todo lo que dejó el temporal del 16 de diciembre. Y no faltaron los agradecimientos personales.

“La primera mención que quiero hacer es agradecer por la presencia los veteranos de Malvinas. También a los vecinos y vecinas de Bahía, a quienes todos aquí presentes nos debemos, a la presidenta del Concejo, concejales y concejalas, las autoridades judiciales, militares, educativas, legisladores, autoridades nacionales, provinciales y municipales”, consideró.

Y dijo que “me presento ante este honorable cuerpo por primera vez como Intendente en ejercicio para el inicio de sesiones, conforme lo establecido por la ley. Y compartiré algunas reflexiones respecto de los objetivos que nos planteamos para el corriente año y nuestra intención de construir una relación respetuosa y colaborativa”.

“Bahía Blanca afronta grandes desafíos, aunque la oportunidad es tan grande como la complejidad que nos toca afrontar. Si somos capaces de pensarnos como una gran capital, si logramos comprender la agenda de futuro de ciudad, sumando miradas y dejando diferencias de lado, si atraemos las inversiones necesarias y planificamos, el futuro que tenemos por delante es enorme”.

“Hoy como Intendente puedo decir que en Bahía tenemos con qué, aun con las falencias que sufrimos a diario”.

El temporal de diciembre

“En pocos minutos nos cambió la vida, en especial a las víctimas fatales y sus seres queridos, a quienes reitero mi acompañamiento. A las decenas de heridos y miles de familias que vieron sus casas derrumbadas. Por las escuelas dañadas, las instituciones deportivas y pérdidas en el sector empresarial y comercial. Un apagón, una pausa, una noche oscura que por momentos fue interminable”.

“Como cualquier catástrofe nos hizo reaccionar, con actos individuales y colectivos. Una ciudad, una comunidad que reacciona como lo hizo Bahía, demuestra de que está hecha su alma, su linaje. Sin quejarnos, en silencio, con resiliencia y solidaridad, fuimos capaces de ponernos de pie”.

“Como nos dijo el presidente Milei el día después, ‘sé que ustedes saldrán adelante con los recursos existentes’. Como Intendente estoy muy orgulloso de lo que fuimos capaces de hacer juntos. Eso es algo que llevaré para siempre en mi corazón”.

Entre varios conceptos, además, el jefe comunal agradeció a los servidores públicos que acudieron a la emergencia de aquella fatídica noche de diciembre, entre los que destacó médicos de los hospitales Municipal y Penna, Defensa Civil y agentes de Tránsito.

“También quiero agradecer muy especialmente a todos aquellos que se entregaron al Comité de Crisis que funcionó en Bahía. Por la profesionalidad, generosidad y visión logística. Sé que muchos de los que prestan servicios acá lo hacen temporalmente, pero para nosotros siempre van a ser parte de nuestra ciudad. Especialmente al Ejército, Gendarmería, Prefectura, Bomberos, Ministerios de Salud y Seguridad de Provincia, Vialidad, Cámara de la Construcción, trabajadores de Luz y Fuerza, y a todos los que fueron parte”.

Más frases de Federico Susbielles en el acto de inicio de sesiones ordinarias del HCD:

“Quiero dedicarle también unas palabras a las grandes empresas radicadas en la ciudad. En aquel momento quizás no fue la mejor manera de expresarme. Estuve hablando con empresas del puerto, porque sé el compromiso que tienen con la ciudad”.

“Yo sabía que íbamos a tener una respuesta positiva y de hecho ocurrió, pero más allá del dinero, fue la reafirmación del compromiso de las grandes empresas con la ciudad”.

“El temporal provocó estragos en miles de viviendas, que sufrieron derrumbes o voladuras de techos totales o parciales. Acá no había una sola chapa para asistir. Contando con el aporte de empresas y el gobierno Provincial, pudimos comenzar a dar respuesta 72 horas después de la tormenta”.

“Ante la pérdida de 14 mil árboles en la ciudad, diagramamos el programa de reconstrucción forestal, con el objetivo de plantar 28 mil en 2 años. Merced al acompañamiento de las empresas tenemos aseguradas las especies y trabajaremos en la sustentabilidad del mismo”.

Escuelas

“80 días después de la tragedia, pudimos empezar el ciclo lectivo en cada una de las escuelas de Bahía Blanca. Al día de hoy, merced al trabajo conjunto, tenemos 96 obras finalizadas y 61 en ejecución. Una línea especial para las cooperadoras escolares, que hacen realmente un trabajo muy esforzado”.

Clubes

“Otro de los ejes que estuvimos trabajando tiene que ver con los clubes, con más de 70 instituciones que sufrieron daños. A partir de ese diagnóstico, lanzamos el programa Clubes de Pie, con un apoyo muy fuerte de las empresas radicadas en Bahía. Por eso hemos logrado garantizar que cada gimnasio derrumbado se va a hacer a cero y cada institución que sufrió daños, tendrá acompañamiento”. “Se dispuso la creación de un fondo rotatorio, financiado en un 50 por ciento por el municipio y el resto por los privados”.

Crisis alimentaria

“Previo al temporal, entendimos conforme a lo que el Presidente dijo en su discurso de apertura, que íbamos a vivir meses en los que la pobreza se acreciente y deberíamos como municipio tomar medidas. Por eso se decidió mejorar el monto de la tarjeta alimentaria, que estuvo congelado por 4 años en la ciudad en 1800 pesos. Lo llevamos a 25 mil como una primera respuesta”.

Números

“En estos 80 días de gobierno también comenzamos a poner en marcha una gestión conforme a nuestra plataforma. Trabajamos en comenzar a sanear la Municipalidad, que arrojó un déficit de 1200 millones y una deuda con proveedores superior a los 2 mil. Nosotros logramos bajar el gasto público, administrando con seriedad los recursos de los bahienses”.

“Reduje mi salario en un 50%, con un decreto complementario por el que el destino de ese dinero se defina a través de los canales correspondientes”

“Mediante un relevamiento realizado al inicio del mandato, constatamos 1300 códigos QR que permitían estacionar en el sector de medido y pago. Esto hizo que el municipio dejara de recaudar lo que correspondía. Otro rubro en el que hemos implementado una política de autoridad, tiene que ver con los contratos de servicios, donde pasamos a 313 en febrero, que representa un ahorro de 37 millones de pesos por mes”.

“Nuestra visión de ciudad tiene que ver con una visión ligada a las inversiones, una ciudad que tenga perspectiva de género, de igualdad, que cuide a sus niños y niñas, tenga al deporte y la cultura como ejes. Estamos planteando un nuevo formato de gobernanza, con formato de agencias”.

ABSA

“Es un tema que nos compete a todos. He conversado estos años con muchos de los que están aquí sentados sobre lo que estamos atravesando. Yo vengo aquí ante la ciudadanía a reafirmar la postura que expresé hace 30 días. Bahía no puede seguir esperando que el servicio de ABSA mejore, es un formato que le ha quedado cómodo para la política, pero no lo digo por los compañeros de acá”.

“A los bahienses nos va muy mal con ABSA, así lo hablé con Axel -Kicillof-. Hay un plan de obras hídricas que están paradas como todas en la Argentina. Aún no pudimos determinar las pocas que están en marcha. Vengo hablando con Néstor Álvarez -subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires- y en el corto plazo las podremos poner en marcha”.

“Yo le decía al Gobernador que es imposible que nosotros pongamos en valor la obra más importante, como es la del acueducto, si vivimos en una ciudad saltando ríos de mierda y de agua, no es sostenible en el tiempo. Le hemos planteado al momento de la última crisis hídrica, cuando Bahía tenía una sola cuadrilla destinada a la reparación. Hoy hay más de 20, pero no alcanza”.

“Nuestra idea es ser muy sinceros con la ciudadanía, hubo un planteo que hicimos sobre la necesidad de que este cuerpo vea todas las obras, creo que es importante que podamos tener una regularidad en recorrerlas para que la gente esté al tanto de los avances. Al presidente de ABSA le pedí que duplique las cuadrillas, queremos de mínima tener 40, queremos un cambio importante de la empresa con la ciudad”.

“Hoy no veo hoy un cambio importante, de hecho cuando hablé el 12 de diciembre y anuncié un montón de cosas, hice todas las cosas en las que me comprometí, menos una que es firmar un convenio con ABSA para poder reparar las pérdidas con personal municipal. El director de la empresa me planteó que el municipio destape y después tape, mientras ABSA arregla cloacas, pero eso no pasa en Bahía. A pesar de no tener el contrato ya empezamos a arreglar pérdidas de agua nosotros y la verdad es que no vamos a esperar más a ABSA. Vamos a seguir insistiendo con esta situación, hay un tema en el que tenemos que juntar líneas entre el HCD y el Ejecutivo!.

“El HCD tuvo la actitud de exponer la situación de ABSA en Bahía, hubo un proyecto que se expresó en esa línea, y es algo lógico. Por un lado, había una posición de dureza en el deliberativo, pero en el Ejecutivo no se reflejaba. Hoy tenemos 4033 pérdidas y en el Tribunal de Faltas se realizaron 5749 actuaciones. En proceso de cobro judicial hay solo 4. Yo creo que es un tema en el que tenemos que trabajar juntos”.

“Estoy dispuesto a abrir la agenda, abrir el diálogo, lo que dije hace poco más de un mes es que le daba 90 días a ABSA y está claro que la tarifa es barata, pero no tenemos servicio. Si hay un buen servicio, debería ser mayor la tarifa. Por eso, si no tenemos una respuesta, si no tenemos una administración adecuada por parte de la Provincia, quiero que la administremos nosotros. Hoy quedan poco menos de 60 días, si ese plazo no vemos un cambio de temperamento abrupto de ABSA, yo no tengo ninguna duda de que Bahía tiene que pedir la municipalización del servicio de agua pública, conforme hoy la tiene Mar del Plata”.

El dolor de una madre

Sobre el cierre del discurso del jefe comunal, irrumpió Corina Giménez, mamá de Jorge Cruces, un chico de la ONG Los Pibes de Machimbre que se quitó la vida semanas atrás y, con un desgarrador testimonio, la mujer criticó la inacción del Estado e instituciones en materia de salud mental.

“Interné judicialmente a mi hijo, con lo doloroso y traumático que es. Mi hijo se estaba haciendo su casita y el temporal le destrozó todo. Pedí ayuda y no recibí respuesta. Su salud emperó, la adicción también. El 4 de enero lo vuelvo a internar en Buenos Aires, pero volvió a Bahía Blanca”, aseguró la mujer, con un dolor inconmensurable.

Y agregó: “Siempre dije que corría su riesgo su vida y la de terceros. Le robaron todo después del temporal, en una pelea de pobres contra pobres baleó a una persona. Volví a solicitar ayuda al Juzgado de Familia, al director del Hospital Penna, Jorge Moyano, a quien le creí que lo podía tener internado, pero al día siguiente le dieron el alta. Estaba dispuesta a pagarle una comunidad terapéutica en la que no lo tengan dopado”.

“No me faltó nadie a quien pedir ayuda porque mi hijo estaba cada vez peor y hasta me respondieron que la que necesitaba hacer terapia era yo. El 5 de febrero, se suicidó, me estoy muriendo. Hay un nene de 8 años que todos los días pregunta por su papá y un bebé que viene en camino que no lo va a conocer”, narró Giménez.

Susbielles, luego de que la mujer expuso la situación, tomó la palabra y antes de dar las conclusiones de su testimonio en la apertura de las sesiones ordinarias del HCD, se refirió a la situación descripta por una mamá que no encuentra consuelo: “Muchos chicos en los barrios de Bahía Blanca quedan presos de las adicciones. Estamos en las puertas de poder tener una escalada de consumo de drogas que tenemos que evitar”.

“Lo que plantea Corina es real, está bien que elija este lugar para comentar lo que le pasa. Es fundamental tener políticas públicas, un cambio profundo que deje de lado el hablar para solucionar esta situación. Se requiere de más que iniciativas aisladas, se necesita de un programa integral porque no se habla de salud mental en Bahía Blanca”, finalizó.