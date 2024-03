Qué dijeron los concejales sobre el discurso de Susbielles

La Brújula 24 dialogó con los referentes de los distintos bloques del Concejo Deliberante, para conocer su opinión sobre el discurso del intendente Federico Suisbielles, quien dio inicio al período de sesiones ordinarias 2024.

Adrián Jouglard (Juntos): “El discurso del Intendente tuvo una parte de agradecimiento especial hacia todos los que habían trabajado a partir del temporal del mes de diciembre. Después hizo un raconto de lo que va a ser la gestión de todo su año, y tal vez lo más importante en lo que concierne al Concejo Deliberante es el de invitarnos a los concejales a trabajar en algunos proyectos. En especial en la búsqueda de los consensos, entendiendo que no tiene toda la mayoría, pero que hay temas que son importantes para la ciudad, y que todos debemos trabajar para buscar una solución. Es el caso más concreto, el de ABSA. La problemática del agua creo que hoy ya ha atravesado a todos los gobiernos, y nos atraviesa a todos, y me parece que hay que trabajar todos en conjunto para encontrar una solución para los próximos veranos. Así que, en ese sentido, estamos todos dispuestos a trabajar en ese tema, y todos aquellos que hagan a la mejor ciudad y a la mejor vida para todos los bahienses”.

Álvaro Díaz (Unión por la Patria): “El discurso del intendente dejó en claro que los interese de nuestra ciudad y de los vecinos siempre van a estar por encima de los intereses o de las visiones partidarias de la realidad. La crítica contundente que se hizo para con ABSA deja una clara señal de que para Federico Susbielles hay temas estructurales, hay temas muy profundos, hay crisis muy profundas en la ciudad que se van a resolver en tanto y en cuanto dejemos las diferencias de lado y podamos trabajar en conjunto para que esas grandes transformaciones que muchas veces hablamos de nuestra ciudad, se puedan lleva a cabo y sean una realidad concreta. La búsqueda de consensos, si bien existen miradas distintas con respecto a la realidad, sobre todo en el orden nacional, y provincial, que acá en Bahía lo que tiene que primar es una mirada en conjunto. Somos todos bahienses, hay una parte específica del discurso que recalca nuestra calidad de habitantes de esta ciudad, de integrantes de esta comunidad, de una ciudad que es bisagra en términos de transporte, de energía, tanto para la provincia como para el país. Y creo que es momento de que la ciudad retome el rol que siempre debió ocupar, que es una de las 20 ciudades más importantes de nuestra Argentan”.

Carlos Alonso (La Libertad Avanza): “La visión es que fue un discurso bastante similar al de asunción, que tiene más que ver con un discurso de campaña, donde nosotros agradecemos que vea al HCD como una fuerza legislativa que ha demostrado madurez para acompañarlo en los procesos que ha necesitado el ejecutivo. No nos vemos identificados en la forma de gobernar, ni tampoco vemos reflejado lo que ha transmitido Javier Milei desde el gobierno nacional, que se esté transparentando en la intendencia. Por lo contrario, vemos que no hay un recorte en lugares que son fundamentales para que el vecino reciba una devolución de lo que paga por las tasas. Pero ciertamente vemos que hay una voluntad de ir por ese camino, aplaudimos eso. Lamentablemente, se vio opacado por un problema que no tiene asistencia desde el Municipio, ni Provincia y probablemente tampoco de Nación, que es los problemas de salud mental y adicciones”.

Martín Barrionuevo (Avanza Libertad): “Obviamente, empezó con un raconto de lo que se hizo hasta ahora, en estos 80 días de gestión, más con el tema de la emergencia que vivimos en diciembre, y con un montón de proyectos, de promesas para el futuro, considerando que es una gestión que recién inicia. Habrá que ver cómo se van analizando los distintos proyectos, las distintas ideas, y que sea lo mejor para la ciudad. En ese sentido hay que ver cómo se van utilizando los fondos, porque lo que dejó entrever es que había una desfinanciación y una intención de querer aumentar las tasas, por lo menos eso es lo que dejó medio en claro. Y, lo otro, todo proyectos, todo intenciones, creo que lo de ABSA es un párrafo aparte, porque realmente me parece un despropósito esa idea de querer llevarlo a municipalizarlo, ya que está hablando por un lado de una desfinanciación, de una necesidad de aumento de tasas, y por otro lado, de querer hacerse cargo de cosas que le corresponden a la Provincia, y por lo cual los bahienses pagamos impuestos a la Provincia. En ese sentido es un despropósito, me parece. Pero bueno, independientemente de eso, creo que, en general, el discurso fue de una gestión que recién se está iniciando, con muchas propuestas, o ideas. Hay que ver qué van a llevar a cabo, o cómo lo van a llevar a cabo, y en todo sentido, ver cómo se podrá acompañar o no, dependiendo de las posturas de cada uno. Pero bueno, ahora con mucha expectativa y también, en independencia del suceso que pasó que nadie esperaba (la interrupción de una mujer en el público), pero creo que es un comentario distinto a lo que fue básicamente el discurso del intendente”.

Mauro Reyes (La Libertad Avanza): “Creo que fue un discurso extenso donde el Intendente comentó las gestiones realizadas en estos 80 días de gestión que lleva en el cargo, obviamente surcado por la tragedia que vivimos el 16 de diciembre en Bahía. Creo que fue correcto en el agradecimiento y reconocimiento a varios sectores de la ciudad que han colaborado en poner nuevamente a Bahía de pie, un proceso que va a llevar bastante tiempo. Creo especialmente que hay que seguir trabajando en lo que es limpieza de la vía pública y también en lo que es conexión de la red eléctrica, que son dos de las preocupaciones que los vecinos nos hacen llegar, y también en lo que es la recuperación en cuestiones de hábitat para aquellos bahienses que se han visto afectados en su hogar por el evento climático de diciembre. Con respecto a lo que viene, las ideas del Ejecutivo plasmadas en el discurso de hoy son positivas, especialmente en recortes del gasto municipal y también a cuestiones administrativas, como recortar los tiempos de trámites municipales y demás, y también con respecto a lo que tiene que ver con el área de deporte, con el área económica, con el área de desarrollo. Lo veo como positivo, creo que será interesante evaluar la eficiencia en el logro de esos objetivos y también la realización y cumplimiento de los plazos que hoy se estipularon para cada una de las medidas, de las políticas que se comentaron. Veo como positivo también la apertura hacia el deliberativo, hacia participar con ideas y trabajar de manera mancomunada todas las fuerzas políticas para llegar a la solución de los problemas que tienen los bahienses. Y no podemos pasar por alto la intervención de Corina, esta madre que ha perdido lamentablemente a su hijo, que se ha quitado la vida luego de problemas de consumos peligrosos, de adicción, creo que nos interpela a todos y tenemos que trabajar fuertemente en lo que es la salud y especialmente salud mental y consumos peligrosos llegar a una mejor solución y a no este tipo de desenlaces”.