Una de las figuras de Denver bautizó a Campazzo con un apodo de superhéroe

Facundo Campazzo debutó este sábado por la noche en la NBA en lo que fue derrota de sus Denver Nuggets ante Golden State Warriors, en un encuentro de pretemporada en el que sumó muy buenos minutos que le valieron los elogios de sus nuevos compañeros.

Uno de ellos fue nada menos que Jamal Murray. El canadiense, base titular del equipo de Colorado, hasta le puso un apodo al cordobés. “El nuevo apodo de Facu es Spider-Man. ¡Ese hombre está en todas partes!”, destacó en su cuenta de Twitter.

Pero no fue el único. La otra estrella de Denver Nuggets, Nikola Jokic, también elogió al argentino. "Me entristece que no haya fans en las gradas. Si los hubiera, probablemente se convertiría en el favorito de todos ellos. Facu es un ganador, y sabe lo que hay que hacer para ganar", exclamó.

Además de recibir buenas palabras, Campazzo también se refirió a su notable debut en la NBA. "Fue increíble, fue un sueño hecho realidad para mí. Estuve esperando este momento toda mi vida, así que lo disfruté", expresó el base cordobés de 29 años.

Fuente: Minuto Uno