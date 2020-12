Levantan el pedido de captura de Nicolás de la Cruz en Paraguay

Nicolás De La Cruz vivió momentos de preocupación. La jueza Hilda Benítez había declarado la rebeldía del futbolista de River y ordenado la captura del uruguayo, que debía presentarse este lunes a la audiencia preliminar por el proceso que enfrenta en Paraguay. Sin embargo, horas más tarde, Benítez rectificó su pedido inicial y levantó la orden de captura. Ahora, tendrán que fijar una nueva fecha para la audiencia.

De La Cruz tiene en Asunción una causa abierta por un episodio violento que protagonizó en 2016 cuando jugaba en Liverpool de su país natal. Fue denunciado por el suboficial de la policía paraguaya Fabián Antonio Olmedo Galeano, por agresión luego de una gresca durante el partido contra San Pablo por la Copa Libertadores Sub 20 el 14 de febrero de 2016 en el Defensores del Chaco de Asunción.

De acuerdo a la denuncia, el uruguayo le habría pegado una patada en el tórax cuando el efectivo estaba en el piso. También fueron denunciados otros cuatro : Oscar Nicolás Cáceres Núñez, Santiago Laport, Emmanuel González Da Luz y Lautaro D' Amores.

La jueza, que está reemplazando interinamente al juez Alcides Corbeta, en principio, explicó que De la Cruz "debía declarar hoy, pero no se presentó de manera presencial ni de manera virtual; por eso, se dictó la orden de captura nacional y en cuanto pise Paraguay será arrestado si no logra pactar una nueva fecha".

Sin embargo, horas más tarde la misma jueza eliminó del sistema judicial el pedido de captura para De La Cruz. "Evidentemente, la jueza no tenía un conocimiento acabado del expediente y no se percató que la audiencia no estaba notificada. Entonces, al no ser notificada la audiencia, no debería haber sacado ninguna orden de rebeldía", manifestó el abogado de De La Cruz en Paraguay, Oscar Tuma.

(Fuente: Clarín)