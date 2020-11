"No fue casual ganarle a los All Blacks", aseguró con orgullo Stortoni

Bernardo Stortoni es el primer rugbier bahiense en calzarse la camiseta de Los Pumas. En diálogo con LA BRÚJULA 24 exteriorizó su orgullo por la victoria del combinado nacional ante los All Blacks, un resultado sin precedentes en la historia de este deporte. "Este triunfo no es casualidad por el proceso de los últimos años", resumió.

"Vi el partido en casa con un amigo. Antes del partido sabíamos que era una parada difícil porque ellos no habían cortado en toda la pandemia. Pero la mística de los equipos argentinos en deportes grupales son de hacerse fuertes en las adversidades. Y Los Pumas no fuimos la excepción", enfatizó Stortoni, en el programa "Una Buena Razón".

Con relación al análisis táctico, argumentó: "Se anuló al rival, salieron todas y lo planificado se vio en la cancha. En el minuto 60 se veía una solidez defensiva que invitaba a soñar. Pusieron lo mejore que tenían y eso me causó emoción, piel de gallina y lágrimas".

"El arranque del segundo tiempo fue clave por el replanteo del sistema de juego porque los All Blacks se vinieron pero no marcaron. Nicolás Sánchez jugó un partidazo y cuando la diferencia era de dos tries, ya se veía la victoria en el horizonte", recalcó quien se desempeña en la subsecretaría de Deportes del municipio.

Y resumió: "Fue una muestra de carácter, digno de ser vivida. Los enfrenté dos veces y en la segunda ocasión (en cancha de River) estuvimos a punto de ganarles. Ellos son un país que viven del rugby, del mismo modo que nosotros el fútbol. Esto es una inyección anímica enorme".

"Ellos tienen una raza, un biotipo que les da un poder físico envidiable. Nacen con una ovalada en la mano, surgen estrellas permanentemente y tienen sus equipos profesionales desde hace años. En eso corremos de atrás, por más que mejoremos y que la UAR haga un trabajo encomiable, cuesta seguirles el ritmo", concluyó el mejor rugbier local de todos los tiempos.