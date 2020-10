Kicillof negó que le vayan a otorgar un subsidio a quienes tomen tierras

Tras los festejos en la Cooperativa Obrera, Axel Kicillof se trasladó al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, donde también brindó un acto en el que habló de varios temas importantes para la Provincia y la ciudad. En el encuentro, se lo observó junto al intendente Héctor Gay y junto al presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Federico Susbielles.

Entre sus principales dichos, el gobernador aseguró que el desalojo en Guernica se "realizó tomando todos los cuidados posibles" y además negó enfáticamente que se le vaya a brindar un subsidio de $300.000 a los que toman tierras”.

"Nadie de Guernica tuvo una oferta de ese tipo, porque la orden de desalojo estaba establecida desde antes. Yo atribuyo ese título de algunos diarios a una intención clara de generar molestia y enardecer a la gente", disparó.

SOBRE EL PUERTO: "El Puerto es uno de los motores de la ciudad y de la región y está siempre con muchos proyectos. Los mismos tienen que ver con Vaca Muerta, con la posibilidad de potenciarlo a través del ferrocarril, con la realización de la terminal para la carga de combustible y de químicos inflamables", mencionó el gobernador.

"Bahía Blanca es para nosotros un centro neurálgico en la Provincia que tiene que ver con lo que queremos impulsar tras la pandemia, que es recuperar todos los proyectos productivos de producción y de expansión. El interior no es de segunda o ajeno a mis preocupaciones", refirió.

LA SITUACIÓN SANITARIA: "Estamos viendo un amesetamiento o una pequeña reducción de los contagios y eso tiene que ver con el cuidado y la conciencia que la gente está tomando. Hoy estamos viendo el espejo de lo que no queremos que vuelva a suceder en nuestro país. Europa está en una segunda ola y Estados Unidos ya atraviesa su tercer rebrote. Estamos buscando una vacuna y hasta que no la encontremos, tendremos que seguir tomando todos los recaudos posibles".

"Volviendo a la situación de la Provincia, quiero destacar que aún en los peores momentos, no dejamos a ningún bonaerense sin servicio o sin brindarle un respirador cuando lo necesitó y eso tiene que ver con el buen trabajo de los intendentes".

EL SISTEMA DE CONTEO DE FALLECIMIENTOS: "Argentina superó los 30 mil decesos lamentablemente. La Provincia de Buenos Aires es la única que taxativamente llegó a un sistema que permite coordinar los decesos de acuerdo a cómo se cuentan en los registros civiles con los certificados de defunción, con nuestro sistema de camas. Ninguna otra provincia puede contar los fallecimientos de la misma manera y de hecho en otras jurisdicciones todavía están contando los casos fatales de semanas atrás, cuando los índices están bajando".

GUERNICA: "En Guernica hubo primero una denuncia judicial y luego una orden de desalojo que está vigente desde hace mucho tiempo. La policía actúa como auxiliar de la Justicia. En el medio solicitamos una serie de prórrogas con el acompañamiento del juez y del fiscal. Realizamos un censo e identificamos más de 1.900 personas, las cuáles componían 1098 grupos familiares. A partir de ese momento, establecimos una serie de instrumentos para organizar una salida pacífica. Se les ofreció diferentes respuestas a cada familia, de acuerdo a la situación particular de cada una".

"Con algunos ministerios, se empezó a construir una solución a la que adhirieron voluntariamente más de 600 familias. Algunas de ellas se inscribieron en un registro para poder acceder a alguna de las soluciones territoriales que ofrecerá la Provincia. Hoy se terminó el plazo que establecía la prórroga y se procedió al desalojo de las familias que quedaban, De todos modos, el mismo se hizo con todos los cuidados posibles y fue completamente diferente a los realizados en algún otro momento. Se llegó acompañado con los propios fiscales y simplemente se llevó adelante con las pocas familias que quedaban. Hay que aclarar que la gente que permanecía ahí no estaba por un problema habitacional sino por algunas vinculaciones políticas".

EL SUBSIDIO PARA EVITAR LAS TOMAS. "Hoy dos diarios titularon en su tapa con cuestiones completamente falsas. Decían que le íbamos a ofrecer 300.000 pesos a cada uno de los que estaban en la toma de Guernica. Ese plan existe desde 2003 y se renovó en 2007 y 2009. El tope en 2009 era de 30.000 pesos y ahora se actualizó. El monto total que publicaron los diarios daba para 180 familias, lo cual demuestra su falsedad. De todos modos, nadie de Guernica tuvo una oferta con ese programa, porque la orden de desalojo estaba establecida desde antes. Yo atribuyo ese título a una intención clara de generar molestia y enardecer a la gente".

"Alguna vez me pusieron en la tapa de algún diario por cobrar una supuesta plata de YPF que nunca cobré. Me puedo pasar el día desmintiendo, pero una vez que la noticia es publicada y la gente la lee, es muy difícil volver para atrás. Pido por favor que tengamos un poco de responsabilidad a la hora de comunicar para no desinformar en medio de un contexto tan complicado como el que estamos viviendo" .