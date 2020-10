"Me gustó la carta de Cristina, la sentí como un respaldo"

El presidente Alberto Fernández aseguró que le gustó la carta escrita por Cristina Kirchner y la sintió como un respaldo a su gestión. Además, cuestionó a quienes leyeron en el texto algunas críticas a su gobierno y a los funcionarios que integran el gabinete.

“Leí la carta y me gustó mucho, la sentí como un respaldo. Ella ha sido muy generosa conmigo. La carta no me resultó novedosa, son las cosas que hablo con Cristina. Creo que definitivamente la carta es en apoyo en Gobierno. Dice que vivimos un contexto en parte heredado y en parte puesto por el contexto mundial”, analizó.

El Jefe de Estado, además, evaluó que el párrafo en donde la vicepresidenta alude "los funcionarios que no funcionan" no está dirigido a él, sino a los críticos del Gobierno. “No sé cómo ven las cartas, esta es una carta de fuerte compromiso y no sé cómo deducen lo que deducen”, cuestionó Fernández. Y completó: “El tema fue dejar al descubierto que el problema es que hay sectores que no soportan que el Gobierno sea peronista”.

Las principales frases del Presidente

Dólar

“Le meten en la cabeza que la Argentina va a devaluar. Es una técnica permanente en los diarios, principalmente en algunos. La brecha se genera porque hay operadores que mueven el CCL y a partir de ahí se empiezan a complicar las cosas. De todas estas cosas nos estamos ocupando con Martín”.

“Martín es el ministro de Economía. Tenemos un problema fiscal porque tuvimos que hacer un gasto extraordinario por la pandemia y Martín tiene que asumir el control de la situación”.

“Martín es un ministro excepcional. Tiene una capacidad y una integridad moral única”.

“Los mismos que pusieron el cepo de 200 dólares ahora nos enseñan cómo sacar el cepo; son maravillosos”.

Usurpaciones de tierras

“Decir que la propiedad privada está en riesgo es una estupidez profunda. No hubo ningún gesto en ese sentido”.

“Lo de Vicentín fue intentar preservar una empresa centenaria que sus directivos habían puesto en crisis. Quisimos preservar las fuentes de trabajo y la empresa. Fue tan grande la reacción y por eso volvimos atrás”.

“El caso de los Etchevehere es una cuestión de hermanos. Una hermana que decide cederle a Grabois para un plan de agricultura sustentable y el otro hermano que no lo acepta. ¿Qué tiene que ver el Gobierno?”.

“Dolores denunció maltrato y riesgo para su vida, por eso fue una funcionaria del Ministerio de Justicia. Fue, cumplió con su función y volvió. Todos sabemos que allí hay un debate entre dos hermanos por repartirse un terreno y una herencia. Son cosas que pasan a veces con los ricos. ¿Este problema que tiene que ver con los ricos? Grabois entró de la mano de una propietaria”.

“La gobernadora y la titular del INAI son las dos de Río Negro y las dos hacen política en Río Negro. Yo le propuse que trabaje en conjunto con las ministras de Justicia y de Seguridad y que se mueva directamente con ellas para que no trabaje con duda”.

Coronavirus

“Tenemos acuerdos en vía de firma con todos. Nos interesa que la primera vacuna que se pueda dar, la demos. Hay vacunas chinas, hay una vacuna rusa que están hablando con nosotros. Está la de Oxford, la de Pfizer… Con todos, absolutamente con todos estamos hablando”

“Cuando me acusaban de secuestrador de argentinos, me la pasaba diciendo que mi principal temor era el rebrote. Ahí lo está viviendo Europa, Israel y los Estados Unidos. Yo quiero la vacuna cuanto antes para evitar nosotros la segunda ola. Hasta entonces tenemos que cuidarnos todos”.

“Cuidar la salud de los argentinos es para mí lo más importante”.

“Lo que ocurre en Argentina… Hoy entre 6 y 7 provincias tienen el 60% de los casos. Cuando esto empezó, le prestamos mucha atención al AMBA, a los grandes conglomerados, y el resto del país pensó que no le iba a tocar. Que el virus no iba a llegar. Y es obvio que no es así. Y también piensan que en el campo el problema no sucede”.

“Son números que nos duelen a los que hubiéramos preferido no llegar nunca, pero cuando teníamos controlado el tema en el AMBA, empezó a llegar al interior”

“El año que viene vamos a tener resuelto el tema y en marzo del año que viene gran parte de la vacuna esté suministrada. El problema del contagio en las escuelas no son los chicos, que en su mayoría llevan el virus sin problema. El problema es que lo chicos son vectores de contagio. Por eso la OMS pidió que no haya clases; no es una decisión que yo tomé, es exactamente lo que recomendó la OMS".

“Nosotros queremos recobrar la escolaridad cuanto antes porque es un problema para los chicos, que obligan la responsabilidad de levantarse, ir al colegio, estar x horas allí, volver a la casa, hacer la tarea… Todo eso no es bueno. Queremos que no ocurra, pero queremos garantizar que no haya un riesgo para la salud de los chicos”.

IFE

“Estamos viendo cómo cubrimos de aquí a fin de año las necesidades de todos. Todavía no sabemos cuál va a ser la forma. Nosotros queremos que a nadie le falte lo mínimo e indispensable para poder vivir. Por eso sacamos la cantidad de planes sociales que sacamos”.

“Todos decían que la explosión social era inevitable. Todos esperaban saqueos… La responsabilidad de los sectores vulnerables la voy agradecer todos los días”.

Aborto

“Mi compromiso es que lo podamos tratar antes de fin de año. Los abortos existen y muchas mujeres terminan lastimadas o terminan muriendo en abortos clandestinos. Estamos trabajando en eso. Estoy tratando que el tema no se transforme en una nueva disputa entre los argentinos. Quisiera que de una vez por todas respetemos el debate. No quiero que generemos un nuevo debate entre los argentinos. Tenemos un tema de salud pública que hay que resolver”

“La otra vez vinieron de una iglesia evangélica, tiraban bombas en la puerta de Olivos, a Dylan y al hijo de Dylan los trastornaba… Y yo lo que quiero es que no tiren bombas. Que nos respetemos entre todos. Nadie está obligado a abortar. El que tiene convicciones muy firmes y no quiere abortar, que no lo haga”.

El recuerdo de Néstor Kirchner

“Es un día de mezcla de alegría y de tristeza. Alegría porque se cumple un año de la victoria en las elecciones y de tristeza porque se cumplen 10 años de la muerte de Néstor. Recuperamos la estatua, vamos a homenajearlo como él se lo merece”

“Somos un proceso que gobernó todos esos años y sigue gobernando. Cambian los nombres y los objetivos siguen siendo los mismos. Por eso cuando hablan de la carta de Cristina, todos los propósitos los confirmo en un 100 por ciento. No tengo el kirchnerómetro. Cristina fue la esposa de Néstor. La compañera de toda la vida. Poca veces vi un hombre tan enamorado. Y Cristina tiene ese lugar que es único: la respetamos por lo que es y por el lugar que tuvo al lado de Néstor”.

“Néstor fue un antes y un después en mi vida. Estoy muy orgulloso del gobierno que compartí con él”.

“Lo que critiqué en su momento del gobierno de Cristina no ha cambiado. Cosas que creí que debían hacerse de otro modo. Pero hemos entendido que la división sólo favorece a los que llevaron a la Argentina al caos”.

Fuente: Infobae