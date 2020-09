"El virus avanza y no tenemos que aflojar"

“La pandemia todavía no pasó”. Con esa frase del gobernador bonaerense Axel Kicilof dejó en claro este viernes que la “cuarentena intermitente” continuará por dos semanas más en la provincia y con el sistema de fases –pese a la rebeldía de algunos intendentes de Juntos por el Cambio– para dos regiones bien diferenciadas.

Los 35 municipios del conurbano seguirán con las mismas restricciones del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), aunque a partir de ahora se autorizaron las obras de construcción con hasta 15 trabajadores al mismo tiempo, con protocolo determinado y transporte propio. Mientras que los otros 100 municipios del interior mantendrán el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DSPO), donde solo 18 se mantienen en la fase 5 de mayor apertura y otros 7 han retrocedido de fases en la última semana por el aumentos de contagios de coronavirus. Los cambios de fases de cada municipio se evaluarán todas las semanas junto a los jefes comunales.

Durante el anuncio realizado en La Plata, Kicilof describió con detalles y números la fuerte inversión en el sistema de salud provincial (“más de 22 mil millones de pesos”) durante los seis meses de pandemia, lo que permitió que “de momento nadie se ha quedado sin la atención médica que es su derecho tener” y “salvar miles de vidas”.

Pero enseguida advirtió, tal como refleja hoy Página 12, que “estamos en un momento muy delicado porque el virus se sigue expandiendo y nos agarra indudablemente cansados, a todos, y es la peor combinación, porque es una amenaza que avanza y no tenemos que aflojar”.

El gobernador también dio cifras de la pandemia en la provincia: “En los 35 municipios del conurbano se ha observado una relativa estabilidad de los casos, incluso una leve baja. Estábamos en más de 5 mil casos hace tres semanas, ahora hay 4750 casos promedio, una leve baja pero a niveles inmensamente altos. La situación es grave”, insistió. “El objetivo es bajar los casos porque las estadísticas son inexorables, uno de cada 50 casos termina en un fallecimiento. A mí no me gusta llamar a esto 'meseta', el éxito es que los casos bajen y los casos no bajan si no tomamos recaudos intensos o si damos la impresión de que la situación mejora”, advirtió también.

En cambio, prefirió la imagen del altiplano para graficar este presente: "siempre al mismo nivel pero a 4 mil metros de altura". "Es importante entender esto porque, dada la gravedad de la situación, no creemos que la solución sea flexibilizar, abrir de manera masiva y sistemática. Lo haremos cuando los casos bajen”, describió Kiciloff junto a su jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan.