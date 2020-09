Dichiara: "El enemigo es la pandemia, no somos nosotros"

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, habló esta mañana en el programa "Una buena razón", que se emite por LA BRÚJULA 24, y señaló que "el enemigo es la pandemia, no somos nosotros".

Esa declaración tiene que ver con la chance de que se haga en el transcurso de las próximas horas una masiva caravana de propietarios no residentes -de Bahía Blanca- que quieren ingresar "de prepo" al balneario.

"Estamos preocupados por lo que puede pasar hoy. Ayer hablé con Héctor Gay, que también está atento por la situación, y me dijo que iba a tratar de dialogar con los vecinos que se encargan de la convocatoria", sostuvo.

En esa misma línea, manifestó que "obviamente cuando baje la cantidad de contagios en Bahía nuestra idea es hacer la apertura para 200 autos por día, pero si hay alguna persona con algún tema de urgencia por algún problema en su casa, nosotros lo dejamos ingresar con un protocolo".

"Somos los que más queremos que esto se solucione, lo que pasa que la sugerencia que nos dieron los profesionales es que si aguantamos más de 6 meses con la puerta cerrada, hoy no era el mejor momento para abrirlas, y esa fue la decisión que tomamos".

"Uno entiende el cansancio de la gente, el contribuyente que hace 6 meses no ve su casa. Pero es lo que nos tocó desde el 20 de marzo, cuidar la salud de cada una de nuestras poblaciones y a las pruebas me remito, se ha hecho un trabajo muy importante y tuvimos nada más que 6 casos", recordó el jefe comunal montehermoseño.

Y agregó: "Yo les pido que nos comprendan, que es tiempo de tener empatía con el otro, hay que cuidar la salud de todos. Teníamos pensado a partir del 1 de septiembre habilitar las líneas de turismo para empezar, y el comité epidemiológico nos aconsejó demorarlo un poco".

"Lo que nos chocamos fue con el problema grave de la cantidad de casos que subió en Bahía Blanca. Acá en Monte Hermoso no tenemos respirador, esa es la realidad. Hay toda una población que respalda esta medida, más allá de la temporada que se nos empieza a acercar".

"Le estamos pidiendo a la gente que no se autonvoque en el acceso porque el enemigo es la pandemia, no somos nosotros mismos. Le pedimos a la policía que tome cartas en el asunto, estamos dentro del marco de la ley, hay un DNU muy claro que imposibilita circular por las rutas salvo excepción, pero eso no pasa por venir a ver las casas de veraneo", cerró.