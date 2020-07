Abren causa penal contra intendente peronista del Conurbano por encubrimiento

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, será investigado por el delito de

“encubrimiento” luego de que trascendiera un video en el que se lo ve

admitiendo una supuesta protección a ciertos empleados de salud de su comuna que, aparentemente, se dedican a la venta de droga utilizando las ambulancias del municipio.

La causa penal que involucra al jefe comunal peronista estará a cargo del fiscal Miguel Ángel Vieira Miño, de la UFI 9 de Delitos Complejos de San Martín, según trascendió.

“Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”, se le escucha decir a Ishii en la polémica filmación

que mañana será notificado de la apertura de la causa penal.

Tras el escándalo, el hombre más poderoso de José C. Paz hizo su descargo e intentó explicó la situación. En diálogo con radio Mitre aseguró que “sacaron esa frase de contexto” y que él “no estaba encubriendo” a los que venden droga en las ambulancias sino “cubriendo los puestos de trabajo”.

Pocas horas después, sin embargo, se dio a conocer que el la UFI 9 de Delitos Complejos lo va a investigar y le abrió la causa penal por encubrimiento.

El episodio en cuestión ocurrió cuando Ishii fue filmado mientras mantenía un fuerte cruce en la calle con un grupo de empleados y que reclamaban mejores condiciones laborales. En ese contexto, Ishii sostuvo la polémica frase.

En el video se ve cómo el mandatario les advierte a los trabajadores que, si no querían cumplir con las condiciones actuales de trabajo les iba a “pagar el básico que les corresponde y nada más”.

“Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, dice.

En un momento del tenso diálogo, Ishii increpa a los gritos a uno de los empleados que le dice el trabajo le da el sustento que necesita para poder

vivir, pero pide por estar más tiempo con su familia.

“Vos hacé lo que quieras hacer de tu vida. Yo sé lo que quiero hacer de mi vida, yo sé lo que quiero hacer con las ambulancias que compré y romperme el ojete como me lo estoy rompiendo todos los días acá, porque todos los días vengo acá. Entonces, digo, pongamos las cosas en claro. Vos querés a tu familia, andá a cuidar a tu familia. Si querés, andate a tu casa, yo no tengo problema. Te voy a pagar el básico que te corresponde y nada más. Me dejás el lugar y me hacés un favor”, agregó.

Ayer por la mañana, cuando el video se había viralizado y el escándalo era imparable. Ishii habló por Radio Mitre. “No protejo la venta de falopa. Yo les dije que salí a cubrir todas las irregularidades que hay en el área. Sacaron de contexto esa partecita. Intervengo en un montón de cosas (dentro del Municipio) y, como hay una pandemia, intervine el área de salud y me puse

al frente de ella”, explicó.

Fuente: El Día.