"Calculo que en 2 o 3 días comenzará a bajar la curva"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró que Argentina atraviesa "un momento delicado" en el combate de la pandemia del coronavirus, aunque anticipó que a partir del viernes la curva de contagios podría comenzar a bajar.

Este martes se confirmaron 62 nuevas muertes y 2.979 contagios, con lo cual la cantidad total de fallecidos llegó a 1.644 y la de infectados a 83.426. En diálogo con C5N, el ministro sostuvo que los contagios "van a seguir subiendo por un par de días".

Según contó González García, a partir del viernes se comenzarían a ver los resultados de la cuarentena estricta que se dispuso para el AMBA. "Yo calculo que eso será dentro en dos o tres días, de manera tal de poder tener el aire necesario para que nunca se colapsen los sistemas de atención de las personas", advirtió el funcionario.

Si bien advirtió que aún no lo pueden confirmar, el funcionario consideró que el aislamiento estricto en el AMBA ha dado resultados favorables. "Recién sobre el fin de la semana próxima podremos mirar cuánto de resultado ha tenido, pero por supuesto depende también del cumplimiento que hagamos las personas. Son días de más frío, con más capacidad de difusión del virus", explicó.

El ministro de Salud resaltó que actualmente están disponibles más del 40% de las camas de terapia intensiva en el AMBA. "Obviamente hay que seguir trabajando fuertemente no solo en la cuarentena, sino en la detección y en el aislamiento en los centros comunitarios. Tenemos que trabajar más intensamente y más coordinadamente", agregó González García.

Más adelante, el ministro habló sobre los pedidos por separar a la Ciudad de la provincia de Buenos Aires. "No logro entenderlo porque el AMBA es una de las megalópolis más grandes del mundo, pero no vamos a creer que la General Paz o el Riachuelo puedan ser una frontera para el virus. En la medida que la gente se mueva, el virus va y viene", explicó.

El funcionario resaltó que "hoy la mayoría de los casos que suceden en la Argentina suceden por alguien que viaja del AMBA". "Separarlo me parece una idea descabellada, lo que no quiere decir que sigamos haciendo siempre todos la misma estrategia. Claramente, la estrategia en conjunto me parece que es indisoluble y no puede ser divisible la estrategia. Estoy seguro de que vamos a seguir haciéndolo con criterios compartidos, que se tomarán cuando estemos más cerca de los días finales" del próximo anuncio.

