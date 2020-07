"Si la madre tiene dudas, saco a la Policía Bonaerense de la investigación"

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 sobre el avance de la investigación en torno al paradero de Facundo Astudillo, el joven de Pedro Luro que se encuentra desaparecido hace más de un mes y que es buscado en Bahía.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, el funcionario provincial comentó que "hoy está presente en Bahía Blanca el jefe de la Policía, junto con Asuntos Internos, para hacer un profundo análisis sobre una posible responsabilidad policial en el caso, pero hasta ahora no hay ningún reproche a la actuación".

"Una madre preocupada, más allá de lo que diga la Justicia, merece todo el acompañamiento hasta encontrar a su hijo. Si a ella la deja tranquila que intervenga una Fuerza Federal, lo vamos a hacer", dijo el ministro.

Respecto de las versiones que hablan de una supuesta desaparición forzadade Facundo, Berni sostuvo que "es responsabilidad de la Justicia determinar si hay compromiso o no de la policía", aunque aclaró que "hasta ahora no surge ninguna evidencia de que haya pasado, pero no lo descartamos por completo".

"Hay que estudiar todos los escenarios y nadie debe sentirse ofendido. Todo lo que lleve tranquilidad a la familia, yo como padre tengo la obligación de acompañarlo. Hay que dejar a veces alguna cuestión de lado para que sepan que se está haciendo todo de la forma más transparente posible", aseveró.

Y en esa misma línea, indicó que "no hay indicio judicial que indique una participación policial, el móvil que lo paró en la ruta nunca se movió del lugar. Después fue levantado en la ruta por una oficial, una chica que lo conocía, que cuando se enteró que lo estaban buscando ella voluntariamente se presentó en la Fiscalía para contar que lo vio".

Más de Berni sobre la búsqueda de Facundo Astudillo

"Uno en esta situación no se puede encaprichar con una sola hipótesis. Si para la familia es una mayor tranquilidad que se involucre una Fuerza Federal, lo voy a hacer, que no queden dudas. La Justicia determinará a cual convoca".

"He mandado la mejor gente que tengo, cuando tome contacto con la madre ella decidirá cómo quiere que siga nuestra colaboración en la causa, yo creo que la Policía Bonaerense tiene las herramientas más completas para llevar adelante una investigación de este tipo en Bahía Blanca".

"Si hay algún responsable vamos a hacer todos los esfuerzos para que la Justicia para que actúe. En esta etapa de la investigación no se comparte mucha información, por eso hoy seguramente se definirá cuando tengamos un panorama bien claro".

Relación con la ministra Frederic

"Esto no son cuestiones de peleas ni personales, nosotros tenemos una responsabilidad que es trabajar y mantener los intereses de los bonaerenses y en ese sentido vamos a discutir lo que sea necesario".

Situación social general

"La crisis sanitaria arrastró una situación económica y cuando uno ve lo que pasó en el mundo, eso también empujó a una crisis social. Por eso ponemos toda la energía que ponemos, sería necio no verlo".

"Para nosotros los intereses de la Provincia están por encima de toda especulación. Yo vengo de un espacio donde creemos que el gobierno no es un club de amigos, tenemos un gobernador que da las directivas y los ministros la cumplen".

Muerte del ex secretario de Cristina Kirchner

"Me parece que no hay que especular con esas cosas, hay que mirar cómo terminamos con los últimos 4 años, con el gobierno que repartió el país entre los amigos y así terminamos. Lo que importa no es lo que hable la oposición, sino que lo hagan los organismos encargados de llevar cada una de las investigaciones".

"Me parece que el gobierno de Cambiemos todavía tendrá que dar muchas explicaciones respecto de lo que sucedió bajo su mandato. Yo siempre miro para delante, y en el mientras tanto tenemos que arreglar este desastre que nos dejaron".