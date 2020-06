Marisco: "El sábado las ferias tendrán el mismo horario que los comercios"

En el aire del programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, el Secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, Tomás Marisco, confirmó que las ferias de Bahía Blanca modificarán sus horarios de fin de semana.

"Si bien el horario de esos espacios los arreglamos nosotros y el de comercio es un acuerdo entre privados y sindicatos; vamos a adaptarnos al horario que hagan los comerciantes" aseguró.

Esta nueva iniciativa respondió a los reclamos de varios empresarios, la mayoría ubicados en el centro de la ciudad, los cuales consideraban desigual el hecho de que mientras ellos el sábado podían abrir de 9 a 13; en los espacios públicos, como el Parque Independencia, las ventas continuaban hasta incluso después de las 17.

Con esto, Marisco confirmó que "las ferias irán modificando sus horarios a la par de los comerciantes. De esta forma, si se mantiene el horario para este fin de semana, las ferias irán también de 9 a 13".

No fueron pocos los comerciantes que mostraron su disgusto al ver que mientras ellos, en sus locales céntricos, no podían extender el horario de atención del sábado más allá de las 13; en las ferias locales los puestos continuaban ateniendo hasta las 17.

Minutos antes, en el mismo programa, el empresario Armando Arrarás había mostrado su disconformismo ante el hecho de no poder tener abierto su local hasta las 17.

"No entendemos porque el sábado no nos dejan abrir hasta las 17. No nos va a salvar pero nos va a ayudar. Una buena venta puede salvarte una factura de servicio. Para nosotros el sábado siempre ayuda a repuntar lo que pasa en la semana" comentó.

En esa línea aseguró: "No se argumenta por qué no se puede abrir, porque no creo que el virus salga después de las 13. Nos dicen que es una decisión tomada, que se reunió el gremio, la corporación y la cámara, pero en el grupo que tenemos, nadie fue notificado de esta reunión".

Por último y referido al feriado del próximo sábado, Arrarás fue tajante. "No logro entender como después de 90 días parados, tengamos dos feriados nacionales en pocos días, en vez de salir, producir y buscar mejorar la situación. La mayoría de la gente no sabe quién es Güemes, pero nos damos el lujo de parar, e incluso nos obligarán a pagar jornada doble".