Exclusivo: la declaración del policía que compromete al comisario

Matías Guerra Velardez es uno de los tres policías de la Seccional Quinta que fueron detenidos el pasado viernes en la esquina de calles Zelarrayán y Perú, en medio de un operativo realizado por agentes de la Policía Federal.

Junto a Cristian Gabriel García y Daniel Enrique Dupré, fueron acusados por haber intentado extorsionar a un odontólogo para no armarle una causa penal. Y horas más tarde, Nicolás Pérez, quien hasta ese momento estaba a cargo de esa comisaría, y por ende era su jefe, se tomó licencia.

Ahora, LA BRÚJULA 24 accedió a la declaración indagatoria que hizo Guerra Velardez en las últimas horas ante el fiscal Mauricio Del Cero, en la que niega estar vinculado a la extorsión.

En su relato, el efectivo asegura que nunca se enteró de ninguna extorsión y que "solo sabía que mi compañero García estaba llevando a cabo una investigación". También señala que "por sus dichos supe que se relacionaba con una chica que había tenido un problema".

"El día anterior a mi detención, García me anotició que tenía prevista una declaración testimonial por un hecho ocurrido en Patagonia. Yo le referí que tenía que retransmitirla al -Destacamento- porque esa no era nuestra jurisdicción".

En ese punto, el policía dijo que "no es común" que se tomen declaraciones por hechos cometidos en otras jurisdicciones.

Luego, hizo hincapié en lo ocurrido ese día. "Fui a trabajar, estábamos en el despacho del jefe para darle el presente y luego me fui a mi oficina como siempre. Una vez ahí, ya estaban presentes Gabriel y Dupré, estábamos los tres. Seguidamente se hizo presente el ayudante de guardia y manifestó que había un hombre buscando a García. Le empezaron a tomar declaración hasta que ingresó el comisario. Yo sabía que estaban investigando una causa de drogas o algo así".

Y siguió: "En relación a la segunda parte, cuando interceptan mi vehículo, yo estaba con García justamente por la investigación que estaba haciendo. Estábamos para salvaguardar la integridad física de nuestro compañero. La institución no me da un vehículo para trabajar y por eso tengo que usar el mío. Yo iba con García, luego ocurrió todo esto. Yo iba manejando, la intención era que a Dupré no le pase nada".

"Estábamos resguardando la integridad física de nuestro compañero que estaba recabando datos de una investigación que llevaban adelante García y Dupré", señaló en su declaración. Y negó conocer la identidad de la otra persona que estaba en el auto hablando con su colega.

"Se que se encontraba con un odontólogo para recabar más datos, pero no recuerdo su nombre", y reiteró que nunca supo de ninguna extorsión.

Más adelante, Velardez complicó aún más al comisario. Le dijo al fiscal que Nicolás Pérez estaba al tanto de esa reunión con el dentista porque lo habían hablado previamente en un grupo de whatsapp en común. Y reveló la identidad de un cuarto hombre que escapó del lugar. Se llama Washington Delgado, quien se encontraba supuestamente en el auto de Dupré.