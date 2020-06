Adriana Paz: la gran actriz mexicana que brilla en "Perdida", el éxito de Netflix

A veces, para hacer el bien, hay que ir por caminos no convencionales e inesperados. Eso lo sabe, Angelita, por ello, el personaje de ficción ha nacido y crecido en una marginalidad a la que pretende y logra cambiar con talento, convicción y la seguridad de estar torciendo el sistema (no en su favor, sino para causas que son nobles). Sostiene que si un narco está preso o no, no cambia el destino de la droga en Colombia, pero si está libre y reacciona para fines superiores a través del talento de Angelita, el guión del drama internacional nos asegura que en buena hora, adquiere esta libertad.

"Perdida" es un thriller único. Retrata con excelencia y eximia descripción muchos ámbitos de nuestra realidad latinoamericana: La desidia de los sistemas, la caducidad de las convicciones, la corrupción como columna transversal de todo, y el amor… puerta primera y última de cada sueño.

Angelita, la que toma del juez lo que quiere con talento y perspicacia; la que adopta un niño para salvarlo de un sistema devorador y salvaje, la que pasea entre plantaciones de droga, la que está dispuesta a todo, para recuperar a una criatura que por caminos oscuros de la mafia internacional hoy, está "Perdida…"

Adriana Paz, una actriz increíble y con todas las letras encarna a ésta fantástica abogada sin par. El exitazo de la serie que hoy vemos a través de Netflix, se nutre del talento de ella. Pocas artistas son tan integrales. Por su alma, pasan todas y cada una de las sensaciones; hielo y fuego de la composición de cada personaje fluctúan en el rostro y en el corazón de ésta artista inigualable…

"Mi paso por Vis a Vis (en el rol de Altagracia) lo viví con mucha emoción, compartiendo un equipo con mujeres y talentosas. Al ser 'la nueva de la clase' lo viví con mucho nerviosismo, pero las chicas fueron muy generosas conmigo y fue un gozo llevar adelante un personaje en el que tenía que estar a la altura. Fue una de las experiencias más maravillosas de mi carrera porque me pude acercar al público". rompió el hielo en LA BRÚJULA 24, recordando su incursión previa por la marea amarilla, un preludio del éxito actual.

Con relación a su impecable tarea en Perdida, Paz sostuvo en el programa "Tal Cual Es" que conduce Fernando Quiroga: "Cuando me enviaron el guión, el primer escollo que tuve que sortear fue desprenderme de mis prejuicios para interpretar a Angelita. Fue difícil no juzgarla pero lo que tiene en mente es salvar a dos personas inocentes desde su lugar de la corrupción, primero a una madre y después a un hijo".

"El personaje tiene un montón de aristas y eso lo transforma en maravilloso y es un papel que en definitiva toda actriz está esperando. Uno le da todo de sí al conflicto que se me presentaba porque tenía dos opciones, o me iba o lo jugaba dando todo de mi y aprendiendo las reglas, más allá de lo peligroso que era asumir ese riesgo", sostuvo la bella "Angelita" en otro segmento de la entrevista radial.

Llegando al cierre de su testimonio, la actriz reveló una anécdota que la marcó en esta última super producción que ya se convirtió en un gigante de Netflix: "Son muchas, pero de esas escenas tan complicadas rescato una en el río con mi arma, hacía mucho frío en Bogotá, algo que desconocía desde la total ignorancia del tema climático en Colombia".

"Sin embargo, eso quedó en un segundo plano porque me encanta la acción y no fue sencillo soportar las inclemencias de la madrugada, rodando hasta las cinco de la mañana desde el atardecer del día anterior y era imposible mantenerme en pie. En una oportunidad perdí la pistola y debimos destinar mucho tiempo buscándola. A la distancia, lo vemos como algo divertido y eso es gracias a un equipo maravilloso y que se preocupaba mucho por mi", cerró.

La excelente referente del universo de las serie y el cine latinoamericano, pasó por La Brújula 24, un orgullo para todos quienes empezamos a conocer a la persona detrás del personaje.