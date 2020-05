Piden que el Gobierno garantice la conectividad a Internet a docentes y alumnos

Ana Canullo, secretaria general de Suteba en Bahía Blanca, habló hoy con LA BRÚJULA 24 sobre los problemas que se generan en el ida y vuelta entre docentes y alumnos en tiempos de aislamiento obligatorio, en especial por la conectividad a Internet.

Por eso, indicó, desde el sindicato se le pide al Gobierno de la Provincia que garantice los medios para poder llevar adelante la actividad con una relativa normalidad.

En diálogo con el programa "Una buena razón", la gremialista contó que "más allá de la red a nivel nacional, hay varias cosas para plantear, como el hecho social y educativo, porque no existe una escuela física y una virtual".

"La escuela es la escuela, es lo que significa para las comunidades. Lo que estamos haciendo es tratar de mantener la comunicación con los alumnos, acompañando en este momento crítico y sostener lo pedagógico", graficó.

De igual modo, aclaró que "cuando arrancamos con este período, nadie se imaginó que iba a durar tanto, y ahora se habla de mantenerlo todo el año. Pero nadie nos preguntó con qué recursos contábamos, si teníamos una red o no".

"Yo he hablado con gente que me dice que tiene un celular y lo carga cuando puede, pero no cuenta con acceso a Internet, usan los datos", argumentó.

Y agregó: "Desde Suteba decimos sí, vamos a acompañar a las familias y a los chicos, pero lo demás son acuerdos. Hay docentes que me cuentan que al marido le descuentan el 50% del sueldo y no saben si van a poder seguir pagando Internet".

"Lo que estamos viendo es que la pandemia no nos iguala, acá todavía no se tocó los intereses de los más poderosos. Se habla de reducción de salarios, el Estado subsidia a algunas empresas que la verdad da vergüenza. Y por otro lado, pedimos que al menos que liberen los datos para que todos los chicos tengan acceso a la educación", sintetizó.

Es muy grave que nos pidan seguir trabajando con nuestros medios, porque la realidad es otra. Hay que mandar actividades y también hacer una suerte de evaluación, porque el chico necesita una devolución. En este contexto que tanto ellos como nosotros nos manejamos con los recursos propios y es imposible de sostener", aseveró.