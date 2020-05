Comienzan las salidas recreativas y caminatas en Bahía

Desde hoy comenzará una nueva etapa de la nueva flexibilización de la cuarentena preventiva y obligatoria, en la que se permiten las salidas de esparcimiento, las mudanzas y las visitas al cementerio municipal.

Podrán realizarlo todas las personas menos los grupos de riesgo, una vez al día y con un máximo de 60 minutos. Se permitirá un máximo de dos personas a la vez y podrán recorrer 500 metros a la redonda del domicilio.

Este sábado será el turno para los DNI terminados en número par: 0, 2, 4, 6, 8.

Mientras que el domingo será el turno de los impares: 1, 3, 5, 7, 9.

"Se viene trabajando en diferentes etapas para ir permitiendo las salidas. Esta semana, se autorizó ir a hacer compras, exceptuando las zapaterías y la indumentaria. En la segunda etapa, quedarán permitidas las salidas recreativas. Si llegamos a esto, es por la gran responsabilidad que tuvieron y tienen los bahienses. Si avanzamos es por buen comportamiento, pero está claro que si habilitamos las salidas de esparcimiento y no se cumple con las restricciones previstas, vamos a volver para atrás", había asegurado en las últimas horas Pablo Romera, secretario privado del intendente Héctor Gay.

Las principales preguntas:

¿Qué pasa si mi hijo tiene documento terminado en número par y yo número impar o viceversa?

"No hay problemas. En todos los casos se apela al sentido común de la gente. Hay que tener en cuenta y respetar las medidas sanitarias, como usar tapabocas, respetar una distancia de 5 metros con las personas que están adelante y atrás, llevar alcohol en gel, no juntarse en grupos y no irse más de 500 metros de sus domicilios.

No tengo el domicilio actualizado en el documento, ¿cómo puedo hacer?

"Hay muchas personas que la cuarentena las ha encontrado en un domicilio que no es el que figura en su documento o que no han podido realizar el correspondiente trámite para el cambio de domicilio. En este caso, insisto que se tendrá en cuenta el sentido común. El policía que requiera el documento de un vecino tendrá en cuenta su explicación para saber si corresponde o no una sanción".

¿Quiénes no tienen permitidas las salidas recreativas?

Las personas que tienen algún tipo de enfermedad previa o aquellos que son mayores de 65 años y están incluidas dentro de los considerados pacientes de riesgo, no tienen pemitidas las salidas de esparcimiento.

"Si miramos el promedio de edad de los fallecidos vamos a notar que se trata de personas mayores de 75 años. Esto quiere decir que si cuidamos bien a los pacientes de riesgo, vamos a tener más posibilidades de entrar a una nueva normalidad y seguir habilitando a nuevos sectores de la economía a que inicien su actividad".

Sobre las visitas al cementerio municipal

"Los vecinos podrán ir de lunes a domingo, entre las 13 y las 17. El cementerio tiene un cupo de gente que puede acceder al mismo tiempo, por lo que una vez que el mismo esté completo, la gente tendrá que aguardar afuera hasta que se desocupe.

Respecto de las mudanzas

"Desde hace más de 50 días, en la página www.bahia.gob.ar/coronavirus, se publican datos y cuestiones que tienen que ver con decretos, resoluciones y protocolos para las diferentes actividades".

Los requisitos completos para las visitas al cementerio y para la realización de las mudanzas pueden ser leídos en LA BRÚJULA 24.

¿Pueden trabajar las trabajadoras domésticas?

"Enviamos el protocolo el último lunes. El punto en cuestión tiene que ver con la cantidad de casas en las cuáles podían trabajar al cabo de un mismo día. El protocolo que enviamos nosotros indicaba que las trabajadoras domésticas no podían viajar en transporte público, si no que tenía que trasladarse en un vehículo particular o bien, el dueño de la casa debía ir a buscarla. Además, debía trabajar en una sola casa por día. La Provincia tiene alguna duda respecto al cumplimiento de este último punto, por lo que por ahora no está habilitado.