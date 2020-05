Otro testimonio complica a la dueña de la "casa del horror"

Una mujer que prefirió no dar a conocer su nombre por miedo dijo que el testimonio de la mujer es totalmente falso. Y además, aseguró que en esa casa "son todos delincuentes".

"Hace unos años a mi hijo le robaron una moto cerca de esa dirección y los vecinos me avisaron que estaba ahí. La habían visto cruzar las vías, enseguida hice la denuncia en la comisaría Quinta y ellos se encargaron de buscarla", refirió la supuesta damnificada.

Y agregó: "Encontraron al lado de la casa los papeles quemada de la moto. Estaban abajo del asiento en una billetera. Pero la Justicia no dio la orden de allanamiento y estuvimos dos días esperando a una cuadra de ahí para que no la sacaran del lugar".

Incluso, relató, pudo haber ocurrido una tragedia. "Nos corrieron a los tiros. Después, por medio de conocidos, me desesperé y fui a hablar con alguien de ahí. Me terminaron pidiendo 2 mil pesos y me la devolvieron toda desarmada".