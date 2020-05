Santiago, y la vuelta del fútbol en Alemania: "La tía Angela sabe lo que hace"

Como todos los viernes, el maestro del periodismo bahiense, Rafael Emilio Santiago, desarrolló un pormenorizado pensamiento respecto del inédito tiempo de pandemia que transcurre y del que algunos países parecen ir queriendo salir. En su "charla de café virtual" con el conductor de la primera mañana de LA BRÚJULA 24, Germán Sasso, dejó pinceladas brillantes:

"Mientras en Argentina algún día volveremos a lo que ahora llaman la nueva normalidad, lo cual es un neologismo, la tía Ángela lo aprobó y mañana vuelve el fútbol profesional en Alemania. Tendrá una audiencia impresionante. Hay seis partidos mañana, dos el domingo y uno el lunes. Todos televisados y sin público".

"Los equipos van a entrar separados, un detalle bobo porque después en el primer tiro de esquina se van a amontonar. Los suplentes llevarán barbijo, ideal para insultar al juez de línea. Semanas atrás hablaba con un amigo bahiense que vive en la tierra de Carlomagno. Él se mostraba muy confiado en las decisiones de Merkel que con ese aspecto de tía de campo está al frente de tomar medidas fuertes, siendo brava políticamente".

"Mi amigo me dijo 'ella sabe lo que hace'. Está tomando un desafío filoso porque es vida o muerte. Cuando estuve en Alemania me impresionó la estación de Berlín, el Parlamento. Ellos no tienen ni estilo, ni alegría, ni siquiera desorden. Con el doble de habitantes de España tiene un cuarto de muertos, por eso deciden abrirle las puertas al fútbol. Ellos con la pelota pueden ufanarse de algunas proezas".

