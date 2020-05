Escándalo en la UNS: para el decano, "los profesores cometieron un error enorme"

Guillermo Kalokai, Decano de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional del Sur, se expresó esta mañana en LA BRÚJULA 24 respecto del escándalo por la filtración de un chat entre dos docentes de la casa de altos estudios, donde tuvieron manifestaciones sexistas con una alumna.

"Se han tomado e iniciado más de una medida. La Universidad tiene varios niveles de funcionamiento, distintos órganos con atribuciones. En el caso departamental, lo que hicimos es apartar temporariamente hasta que se resuelva lo que corresponde", sostuvo Kalokai, en el inicio de la entrevista.

Además, en su charla con el periodista Germán Sasso, el ingeniero aclaró que "no tengo atribuciones para separarlos, solo se los apartó temporariamente con toda actividad que los pusieran en contacto con estudiantes. Más temprano que tarde serán citados para que continúe el proceso".

"Daniel Chiaradía es profesor y Esteban Pedroncini es docente auxiliar. Ambos son empleados de la Universidad y llevan tiempo formando parte de la casa de altos estudios. No hablé en términos institucionales. En privado mantuve un contacto con uno de ellos, con Chiaradía tengo una amistad de hace años, somos amigos y estoy doblemente abollado, esto no me condiciona", añadió en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, mencionó: "Si yo tuviese que tomar la decisión final, me apartaría por mi vínculo de años con uno de ellos. Igualmente, quiero dejar en claro que la primera manifestación pública fue una autodenuncia que ellos me hicieron llegar. Ellos reconocieron haber cometido el error. Al día siguiente supe de las capturas de pantalla, pero antes de recibir eso, por otros medios no oficiales ya había recibido la autodenuncia. Nunca había tenido quejas sobre ninguno".