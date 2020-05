El día que Gallardo fue "familiar" de Manu para sacarse una foto con Duncan

Franco Niell, futbolista que se hizo conocido por su capacidad de cabecear centros al área pese a su diminuta estatura reveló una anécdota que vincula a Emanuel Ginóbili, Marcelo Gallardo y Tim Duncan.

Niel compartió el plantel del DC United con el "Muñeco" y otro argentino (Gonzalo Peralta) en Estados Unidos cuando en San Antonio Spurs coincidían "Manu" y Fabricio Oberto.

"Estábamos de pretemporada en San Antonio, vinieron los dirigentes y nos dijeron si queríamos sacarnos una foto con parte del plantel de los Spurs", comenzó explicando el ex jugador de Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata, entre otros.

"Fuimos al vestuario y estuvimos charlando un rato, cinco o seis minutos, porque ellos tenían que tomarse un vuelo para jugar un partido al otro día”, relató el delantero.

Y siguió: "Cuando nos estábamos yendo, en el pasillo lo vemos venir a Duncan. Peralta era el único que sabía hablar en inglés. Le dice, en inglés: 'Tim, Tim, ¿nos podemos sacar una foto?'. Y no me acuerdo cuántos puntos había hecho Tim Duncan, tres o cuatro, no había hecho un buen partido".

"Venía con una pizza gigante. Nos mira con una cara con una cara de fastidio y Gonzalo le dice: 'Somos familiares de Ginóbili'. Y Tim dejó la pizza en el piso y nos sacamos una foto. Después le pregunto a Gonza: '¿Qué le dijiste?'. Me dice: 'Le dije que éramos familiares de Ginóbili. Vos viste la cara que tenía'. Estuvo muy rápido. Fuimos familiares de Ginóbili", cerró.