Triana de "Vis a Vis": un "Oasis" de frescura en La Brújula 24

Demás está decir que la serie "Vis a Vis: El Oasis" es un verdadero furor a nivel internacional. Las andanzas de Macarena y Zulema han cautivado a televidentes de todos los rincones del planeta. ¡Y aún se siguen agregando!

Pero dentro del popular proyecto también van apareciendo rostros nuevos que ya son tendencia en todos lados. Uno de ellos es el de Claudia Riera, quien le da vida a la Triana, una joven ladrona que rompe con cualquier estereotipo.

Esta mañana, la talentosa actriz dialogó con todo el equipo de "Tal cual es", programa que conduce Fernando Quitoga en LA BRÚJULA 24, y regaló una serie de conceptos más que interesantes.

Desde Cataluña, donde se encuentra sobrellevando la cuarentena obligatoria que busca evitar la propagación del coronavirus, Riera habló de cómo fue la propuesta de ponerse en la piel de Triana. "Me llamó mi representante y me pasó unas líneas, pero no me dijeron que era para Vis a Vis".

"Realmente hice el casting pensando que no me escogerían nunca para una serie tan importante, y con unos pesos pesados tan importantes que tiene en el elenco. Pero a los dos días me llamaron y me confirmaron que me querían", recordó.

"Es una niña que no ha tenido amor y se ha buscado la atención ella misma y la forma de llamar la atención. Es una chica muy inteligente, que tiene ese punto de psicópata, la vida le fue así, y se la pasa bien haciendo lo que hace", explicó sobre su personaje.

"Interpretar eso durante tres meses te facilita un montón de cosas, después puedes girar hacia atrás sin problemas. Es un proyecto que se hace con mucho respeto, muy querido desde adentro", reflexionó.

"Es un personaje que tiene muchas caras, como todos en Vis a Vis. Quería entender todos los matices que tiene en los distintos momentos de la serie. Al principio no podía hacerlo y quise enfocarlo con la música. Trabajé mucho desde ese lugar", comentó la polifacética actriz.

Y sobre su interpretación, acotó que "había varias cosas, el primer día estuve temblando, me quedaba con la boca abierta como cualquier fan. Luego llegué a casa y me puse a pensar que no podía hacer, que tenía que trabajar de igual a igual".

"Triana tiene esa cosa de la juventud que tiene que ver con creerse inmortal", agregó.

En otro tramo de la nota, la entrevistada se refirió a la gran repercusión que tuvo a raíz de la serie de ficción. "No leo mucho lo que se dice de la historia, me va llegando lo que me dicen mis amigos. Prefiero vivirlo desde otro punto porque de lo contrario te terminas obsesionando".

"Me gustaría mucho hacer cine, un tipo de película comprometida, como 'Diamante de Sangre' por ejemplo. Esas cuestiones que hablan de nuestro mundo, con críticas reales a cuestiones que no queremos ver", confesó en relación a su futuro.

Y a la hora de hablar de proyectos, refirió: "Ahora mismo estaba rodando una serie que llama 'El Internado' y estoy feliz, tiene unos guiones que están muy bien. Pero sobre todo porque me han ofrecido un personaje muy distinto al de Triana, con muchas variantes".

"Enseguida me lo ofrecieron y estoy encantadísima, tengo unas ganas de ir a rodar que no doy más. Estoy alucinando un poco porque es muy extraña la carrera que vengo llevando, no le pasa a mucha gente. A veces pienso que no puede ser que me vaya tan bien, estoy feliz", sintetizó.

Como fuere, la joven actriz llegó para quedarse en las candilejas de la pantalla chica; una suma de excelencia, desfachatez y emoción,que ya la hicieron inmortal…al igual que a Triana.